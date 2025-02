Kebah The Kebab Lab & Street Food suma un nuevo establecimiento en Madrid

Ubicado en el número 5 de la calle Narváez, el local ha supuesto una inversión de 85.000 euros Kebah The Kebab Lab & Street Food, el concepto de comida urbana especializado en kebab, acaba de abrir su segundo restaurante en Madrid.

Situado en la calle Narváez, nº 5 el establecimiento consta de 80 metros cuadrados y una amplia terraza, cuenta con capacidad para 54 comensales y ha generado cinco puestos de trabajo. Propiedad de la empresa, el nuevo local ha supuesto una inversión de 85.000 euros.

De esta manera, la enseña continúa su apuesta por la capital, donde espera continuar creciendo con nuevas aperturas antes del mes de junio. Sin duda, un ambicioso plan de expansión que a nivel nacional tiene como objetivo un mínimo de 15 aperturas para este 2025.

Para afrontar su crecimiento, los responsables de Kebah The Kebab Lab & Street Food han optado por el sistema de franquicias, con un modelo que ya está despertando mucho interés en el mercado.

En base a esta estrategia, la cadena ha firmado un acuerdo con un grupo inversor catalán para la apertura de tres franquicias en Barcelona. Además, tiene como prioridad Levante y Baleares y ciudades estratégicas como Málaga, Sevilla y Zaragoza.

Más que kebabs: un innovador concepto

Kebah The Kebab Lab & Street Food ha irrumpido en el competitivo mundo de la restauración nacional para revolucionar el sector, con un concepto que representa una versión renovada de esta popular comida turca, con un innovador modelo donde la calidad, la variedad, la originalidad y el atractivo diseño de los locales no tiene precedentes en el street food español.

Un concepto diseñado para marcar la diferencia en el sector del kebab a través de una cadena de hostelería organizada, con obrador propio, una operativa capaz de afrontar el crecimiento previsto y un equipo totalmente especializado en el sector para aportar el apoyo y las herramientas necesarias, que garantizan el buen funcionamiento de cada una de las unidades operativas.

Prueba de ello es que el proyecto está liderado por Manuel Robledo, reconocido empresario con amplia trayectoria en el ámbito de la restauración organizada internacional. En el plano gastronómico, Gonzalo Vernacci es el chef ejecutivo y responsable de la atractiva y novedosa oferta.

Una propuesta única con todos los ingredientes necesarios para situarse como el gran referente del concepto kebab y del street food nacional.