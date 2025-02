Luxor Espacios desvela las novedades del Plan Rehabilita 2025 para fomentar la rehabilitación sostenible

Para este año 2025 se prevé que su impacto sea mucho mayor que en las convocatorias anteriores Los edificios antiguos e históricos de Madrid le dan vida a la ciudad, pero pueden suponer un problema a la hora de vivir en ellos. Algunos de ellos están deteriorados, careciendo de elementos como el ascensor, teniendo problemas de accesibilidad e incluso teniendo restos de amianto. Por este motivo, se puso en marcha el Plan Rehabilita, que ayuda a mejorar los edificios.

Este plan, que puede cubrir hasta el 90% del coste de la obra y que da hasta 10.000 euros por vivienda, es la salvación de muchas familias. Aunque la cuantía depende de la zona de actuación y del distrito, todos pueden acogerse a ella si cumplen ciertas condiciones (como ser construidas antes de 1998), ayudándoles a rehabilitar el inmueble a muy bajo coste.

¿Qué es el Plan Rehabilita Madrid?

Es una subvención del Ayuntamiento de Madrid, que busca subvencionar obras que mejoren la salubridad, eficiencia energética y accesibilidad de los edificios de la ciudad. Esto incluye obras como la instalación de un ascensor, retirada de amianto, aislamiento de fachadas, instalación de rampas, sustitución de calderas o la conservación y reparación de cubiertas y estructuras, entre otros.

Este plan, pionero en España, se puso en marcha en 2020, con una dotación anual. En 2024, que es el plan vigente hasta la fecha, se han otorgado 50 millones de euros destinados a las mejoras. Esta cuantía cubre entre el 40% y el 90% del coste de la obra, según la zona y las acciones a realizar. Puedes informarte de todas las ayudas disponibles a día de hoy aquí

Las que más dinero reciben son las Zonas de Especial Transformación Urbana (ZETU), donde se dan las siguientes ayudas:

Conservación : 50% del coste (5.000 euros max).

: 50% del coste (5.000 euros max). Eficiencia energética: 60% reformas obligatorias (8.000 euros max) 70% reformas opcionales (8.000 euros max)

Accesibilidad: 75% (10.000 euros max)

75% (10.000 euros max) Salubridad: 75% (10.000 euros max) En cuanto al resto de la ciudad de Madrid, se considera como Zonas de Impulso a la Rehabilitación Energética o ZIRE. En este caso, las ayudas son más bajas:

Accesibilidad: 40% (4.000 euros max)

40% (4.000 euros max) Conservación: 40% (4.000 euros max)

40% (4.000 euros max) Eficiencia energética: 50% reformas obligatorias (8.000 euros max) 60% reformas opcionales (8.000 euros max)

Salubridad: 40% (4.000 euros max) Por último, hay casos especiales, como las comunidades energéticas de renovables, las familias vulnerables y algunas ayudas condicionadas como mejora de la movilidad sostenible. Estos son los que pueden obtener hasta el 90% del coste de la obra.

Miles de personas ya disfrutan de las ayudas

Desde que se puso en marcha en 2020, 100.000 viviendas de Madrid ya han sido rehabilitadas. Lo mejor es que se abonan de manera anticipada, no teniendo que adelantar el dinero y disfrutando así de la obra rápidamente.

Se calcula que se han instalado 1.200 ascensores, 210 sistemas de monitorización de ahorro de energía y se ha retirado el amianto en 5.000 viviendas. En total, se han gastado 218 millones de euros en estos 4 años, y se espera invertir una cantidad aún mayor para el 2025.

¿Cómo solicitar estas ayudas?

Para poder disfrutar del Plan Rehabilita Madrid, puedes hacerlo de manera telemática o presencial en el ayuntamiento. Eso sí, para ejecutar las obras debes contar con un agente rehabilitador, es decir, un especialista en construcción y trabajos verticales que haga el servicio.

Esto se hace con el fin de que las obras sean ejecutadas solo por los profesionales más cualificados y autorizados por el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid.

Uno de estos agentes rehabilitadores es Luxor Espacios, una empresa madrileña con más de 15 años de experiencia. Además de reformar y reparar edificios, también se dedican a la construcción, apostando siempre por grandes profesionales y especialistas. Destacan por haber trabajado en edificios históricos del centro de Madrid, como la Plaza de Toros de las Ventas.

Si quieres solicitar las ayudas, ponte en contacto con ellos o con cualquier agente rehabilitador autorizado y ahorrarán los trámites del Ayuntamiento. El plazo máximo de esta convocatoria (Plan Rehabilita 2024) es el 14 de febrero, pero este año, habrá otra convocatoria (la de 2025). De este modo, si has llegado tarde, no tienes de que preocuparte, pues tendrás otra oportunidad de ahorrarte hasta el 90% del coste de la obra en la convocatoria del 2025.