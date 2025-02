Emcesa presente en el 25º Congreso AECOC con sus innovadoras creaciones cárnicas

Durante las jornadas, Emcesa ofreció una degustación de chorizo parrillero con verduras y su taco de rabo de vaca con cebolla morada encurtida. La compañía toledana ha sido uno de los patrocinadores de este evento de referencia para toda la cadena de valor del sector cárnico Emcesa, empresa toledana dedicada a la elaboración de productos cárnicos, ha sido protagonista de la 25ª Edición del Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados.

Como patrocinador de este importante evento, la compañía presentó dos de sus productos más innovadores: chorizo parrillero con verduras, una combinación ideal para los amantes de la parrilla, y un sabroso taco de rabo de vaca con cebolla morada encurtida, que sorprendió por su sabor, originalidad y la cuidada elaboración de todos sus elementos por parte de Emcesa.

Estos productos no solo conquistaron los paladares de los asistentes, sino que también reafirmaron el compromiso de Emcesa con la excelencia en cada detalle.

Javier Mancebo, director general de Emcesa, destacó la importancia de asistir al Congreso AECOC, afirmando que "Es un evento que reúne a los principales actores de la industria cárnica, incluyendo productores, fabricantes (como Emcesa) y distribuidores. En él se analizan cuestiones tan relevantes como la evolución de los mercados y el impacto geopolítico, los cambios en los valores del consumidor actual, la estrategia necesaria para que las empresas cárnicas sean más ágiles y sostenibles, la innovación y digitalización del sector y, por último, pero no menos importante, la colaboración entre todos los eslabones de la cadena productiva."

En un entorno de constante innovación, Emcesa se posiciona como referente en la creación de productos que combinan calidad, creatividad y tradición, ofreciendo soluciones que responden a las expectativas de los consumidores más exigentes.

Mancebo añadió también que "en Emcesa entendemos las expectativas de los consumidores actuales. A pesar de la disminución del poder adquisitivo, los consumidores siguen demandando productos de excelencia. Por ello, nos enfocamos en el desarrollo de opciones que combinen calidad, sabor y creatividad para satisfacer sus necesidades".

Mirando hacia el futuro, Emcesa se mantiene a la vanguardia del sector, fomentando la innovación en aquellos productos que no solo cautivan por su sabor, sino que además ofrecen unas experiencias únicas, adaptadas a las preferencias de los consumidores.