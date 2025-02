Protoinfo, de AELIS Consulting, estará presente en Meat Attraction 2025

En la feria presentará sus soluciones tecnológicas avanzadas para la industria cárnica y alimentaria Aelis, mejora sus soluciones tras invertir en la plataforma especializada en digitalización y trazabilidad para la industria cárnica y alimentaria y anuncia su participación en Meat Attraction 2025, feria referente del sector cárnico que se celebrará del 25 al 27 de febrero en IFEMA Madrid.

Siendo esta la primera edición en la que Protoinfo forma parte del grupo, muestra su actualizada propuesta de valor con soluciones tecnológicas diseñadas para mejorar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la rentabilidad, promete ser la revolución del sector.

"La incorporación de Protoinfo a Aelis, refuerza nuestra apuesta por la digitalización del sector alimentario, ofreciendo herramientas innovadoras que optimizan la trazabilidad, la automatización de procesos y la gestión integral de los negocios con Sage 200. Queremos que las empresas del sector tengan acceso a soluciones que realmente les ayuden a mejorar su productividad y su competitividad en el mercado", afirma Eduardo Vía, CEO de Aelis Consuting.

Soluciones de Aelis para la industria cárnica y alimentaria

Aelis ofrece un software de Sage 200 VERTICAL en la gestión, trazabilidad y digitalización de la industria cárnica y alimentaria, ofreciendo soluciones que abarcan todo el ciclo productivo:

Conexión con máquinas 4.0 : Sage 200 integrado con básculas, trenes de etiquetado, terminales y PDA para captura de datos en tiempo real en cualquier punto de la cadena productiva. Dispondrás de máquinas conectadas.

: Sage 200 integrado con para captura de datos en tiempo real en cualquier punto de la cadena productiva. Dispondrás de máquinas conectadas. ProtoTPV : El TPV de Sage 200 adaptado para la industria cárnica. Ofrece un sistema de gestión de ventas y pedidos con control en tiempo real de stock y ventas.

: El TPV de Sage 200 adaptado para la industria cárnica. Ofrece un sistema de con control en tiempo real de stock y ventas. Gestión de sacrificio y despiece : Registro y control del peso, clasificación por raza, precintos de jamón y control de mermas , con informes en Sage 200 de rendimiento y certificaciones.

: Registro y control del , con informes en Sage 200 de rendimiento y certificaciones. Fabricación y escandallos : Gestión de fórmulas de producción, integración de costes, tiempos y materiales auxiliares para una optimización completa de los procesos productivos.

: Gestión de fórmulas de producción, integración de costes, tiempos y materiales auxiliares para una optimización completa de los procesos productivos. Expediciones y etiquetado avanzado : Personalización de etiquetas por cliente, integración con agencias de transporte y trazabilidad completa de cada lote de producto.

: Personalización de etiquetas por cliente, y trazabilidad completa de cada lote de producto. Facturación electrónica y EDI : Automatización de la recepción de pedidos y la emisión de facturas electrónicas , conectado con tiendas online y grandes superficies, totalmente integrada con Sage 200 . Cumple con la normativa fiscal vigente y las exigencias de grandes distribuidoras, asegurando un proceso ágil y conforme a la obligatoriedad de la factura electrónica , lo que facilita la gestión, reduce errores y mejora la eficiencia operativa.

: Automatización de la y la , conectado con tiendas online y grandes superficies, totalmente integrada con . Cumple con la normativa fiscal vigente y las exigencias de grandes distribuidoras, asegurando un proceso ágil y conforme a la , lo que facilita la gestión, reduce errores y mejora la eficiencia operativa. Trazabilidad hacia adelante y hacia atrás : Control total de cada partida, desde su entrada en producción hasta su destino final, asegurando seguridad alimentaria y cumplimiento regulatorio .

: Control total de cada partida, desde su entrada en producción hasta su destino final, asegurando . ProtoWeb : Plataforma avanzada que asegura cumplimiento normativo (D.O, BRC, IFS, NIS2) y trazabilidad completa desde el origen hasta la comercialización. Permite a las empresas garantizar transparencia y seguridad , aumentando la confianza del consumidor al ofrecer información clara sobre el producto, lo que mejora su competitividad y aceptación en el mercado.

: Plataforma avanzada que asegura y desde el origen hasta la comercialización. Permite a las empresas garantizar , aumentando la al ofrecer información clara sobre el producto, lo que mejora su y aceptación en el mercado. Portal de Movilidad Comercial : Plataforma que permite a los equipos comerciales gestionar pedidos, clientes e inventarios desde cualquier ubicación con acceso a información en tiempo real.

: Plataforma que permite a los equipos comerciales gestionar desde cualquier ubicación con acceso a información en tiempo real. Análisis de datos y Power BI : Herramientas avanzadas para la toma de decisiones estratégicas , con informes detallados sobre rendimiento, costes y optimización operativa.

: Herramientas avanzadas para la , con informes detallados sobre rendimiento, costes y optimización operativa. Proximidad y soporte 24/7H: Con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Toledo, Salamanca y Segovia, Aelis garantiza a las empresas cárnicas un soporte técnico continuo, ayudándolas a resolver cualquier necesidad de manera ágil y efectiva.

Con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Toledo, Salamanca y Segovia, Aelis garantiza a las empresas cárnicas un soporte técnico continuo, ayudándolas a resolver cualquier necesidad de manera ágil y efectiva. Agentes Digitalizadores certificados: Aelis gestiona subvenciones como el Kit Consulting y el Kit Digital, ayudando a las empresas cárnicas a modernizar sus procesos y financiar su transformación digital. Cuentan con más de 300 clientes que han conseguido digitalizar su industria con ayudas de hasta 24.000€ "Nuestra misión es facilitar a las empresas del sector cárnico y alimentario, herramientas digitales que les permitan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La automatización y la digitalización ya no son una opción, sino una necesidad para garantizar el cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia y aumentar la rentabilidad", destaca Fernando Criado, Especialista Senior I+D.

Aelis en Meat Attraction 2025: soluciones y asesoramiento especializado

Durante la feria, Aelis realizará demostraciones en vivo en su stand 4D01, mostrando cómo sus soluciones pueden mejorar la trazabilidad, la optimización de costes y la eficiencia operativa. También ofrecerá reuniones personalizadas con expertos del sector para ayudar a las empresas a evaluar sus necesidades tecnológicas y encontrar la mejor solución para su negocio.

Además, el 26 de febrero de 16:00 a 17:00 h, Aelis participará en MEAT FORUM, donde ofrecerá la ponencia "Industria Alimentaria 4.0: Ya no es el futuro", donde se abordarán los retos y oportunidades de la digitalización en la industria cárnica y alimentaria.

Las empresas que quieran mejorar su trazabilidad y digitalización pueden solicitar una reunión sin compromiso con los especialistas de Aelis en el siguiente enlace: https://info.aelis.es/meat-attraction-2025-pase-gratuito.

Conocer sus soluciones de Protoinfo en Meat Attraction 2025

AELIS – Stand 4D01

25-27 de febrero " IFEMA Madrid