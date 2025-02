´El eco de nuestras voces´; un viaje a través de la historia y las emociones.

Cris Sancho y Pedro Crespo debutan con una antología literaria que da voz a 69 mujeres icónicas.

CÍRCULO ROJO.- En el amplio panorama literario actual, pocas obras consiguen lo que “El eco de nuestras voces” logra con maestría: convertir la historia y la ficción en un espejo de emociones atemporales. Cris Sancho y Pedro Crespo, ambos con una sólida trayectoria en el mundo de la docencia, debutan en el mundo editorial con una antología que reinterpreta figuras femeninas a través de relatos breves, ofreciendo una perspectiva tan original como conmovedora.

Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro nos presenta a 69 mujeres de diferentes épocas y contextos, desde personajes mitológicos y literarios como Medusa y Yerma, hasta figuras históricas como Catalina de Aragón. Cada una de ellas nos habla en primera persona, permitiéndonos acceder a sus pensamientos, emociones y vivencias con una proximidad inusitada.

"Queríamos que el lector sintiera que estas mujeres tienen algo que decirnos, que sus historias, aunque ancladas en el pasado, resuenan en nuestro presente", explican los autores. La obra es un homenaje a la complejidad de lo femenino, abordando temas universales como el amor, los celos, la soberbia y la muerte, todo ello con una prosa cuidada y una variedad estilística que sorprende a cada página.

Uno de los aspectos más llamativos de “El eco de nuestras voces” es su estructura. Cada relato ocupa una página y viene acompañado de anotaciones aclaratorias en la siguiente, enriqueciendo la lectura con datos históricos, referencias literarias y reflexiones que invitan a la investigación personal. Además, los relatos emplean distintas técnicas narrativas, desde el monólogo interno hasta el diálogo, pasando por el narrador omnisciente, lo que confiere al libro una diversidad literaria que lo hace único.

Pensado para los amantes de la literatura, la historia y el pensamiento crítico, esta antología no solo se disfruta como una colección de relatos, sino como una experiencia reflexiva. "En cada página hay algo de nosotros mismos, de nuestras vivencias y aprendizajes. Este libro es también un eco de nuestra propia voz", confiesan Sancho y Crespo.

Con un equilibrio magistral entre lo didáctico y lo artístico, “El eco de nuestras voces” se perfila como una obra que merece ser leída con calma, dejando que cada historia resuene en el lector. Disponible ya en librerías y plataformas digitales, esta antología promete convertirse en una referencia para quienes buscan en la literatura no solo entretenimiento, sino también conocimiento y emoción.

SINOPSIS

La recopilación de relatos que tienes en tus manos es el resultado de nuestro esfuerzo por dar a conocer visiones, quizá un tanto diferentes a las que transitan por ahí, de personajes femeninos extraídos de la Literatura Universal, de los Mitos Clásicos, de los cuentos tradicionales, de las Leyendas o de la Historia.

Estas protagonistas dejaron su huella en algún momento de la realidad o de la fantasía. Y nosotros nos hemos hecho eco de sus voces, acercándonos a sus mensajes con la curiosidad de unos observadores parciales. En nuestra particular selección hemos incluido a mujeres como Melibea y Desdémona, Medusa y Penélope, Caperucita y Blancanieves o Cleopatra y Agustina de Aragón, quienes a pesar de su diversidad y complejidad, tienen en común su profunda y eterna humanidad.

Todas ellas nos han dado la oportunidad de abordar diferentes sentimientos y pasiones atemporales como el amor, el desengaño, los celos, la soberbia, los miedos, las supersticiones, la venganza y otras muchas sensaciones y que irás descubriendo, si nos permites que te las presentemos para que cada una te cuente un fragmento de su historia.