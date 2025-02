‘CULPABLE HASTA QUE NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO’; UNA REFLEXIÓN SOBRE LA JUSTICIA.

CÍRCULO ROJO.- “Culpable hasta que no se demuestre lo contrario”, la obra de Kamal Bagdad Haddu, aborda el funcionamiento del sistema judicial y su impacto en la vida de las personas acusadas. Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro plantea interrogantes sobre la presunción de inocencia y la influencia de la opinión pública en los procesos judiciales.

El protagonista, John Doe, enfrenta un proceso judicial tras una ruptura sentimental, lo que lo lleva a una serie de dificultades legales y personales. La narración, basada en experiencias reales, expone el recorrido del personaje a través de un sistema en el que la carga de la prueba parece invertida.

El autor señala que su motivación para escribir este libro radica en la necesidad de visibilizar determinadas situaciones y fomentar la creación de opiniones. "Quise dar a conocer una realidad y compartirla con quienes puedan sentirse identificados", explica Bagdad Haddu.

SINOPSIS

Injusticia, criminalidad, xenofobia, racismo y discriminación. Estas son solo alguna de las palabras que podrían definir mi obra, una obra que describe lo que un padre padece y debe enfrentar por cometer un único delito: luchar por una custodia compartida de mis hijos; desde acusaciones de consumidor habitual de drogas hasta ataques indiscriminados contra mi familia o manipular a los niños con un único fin, cuestionar mi idónea paterna. Esto no es ficción, no es una película de Hollywood, aunque se parezca mucho; esto es una realidad, un sufrimiento por el que pasan cientos de padres por querer estar con sus hijos en las mismas condiciones que su expareja.

Hoy día, si me hubiera rendido, sería un padre drogadicto, incapacitado, el enemigo público número 1, y hasta estaría institucionalizado en un cuarto de esos acolchados, porque, por desgracia, una práctica habitual es usar una discapacidad para hacer daño y cuestionarte como padre; para muchos letrados y personas es una forma de ejercer el derecho de defensa de su clienta.

Mi forma de denunciar esta discriminación es en forma de libro, donde se recogen vivencias, sufrimiento y mucho, mucho dolor, todo ello por ver el tiempo pasar, ver a tus hijos crecer; escucharles que te llamen abuelo porque pasan más tiempo con su abuelo materno que con su padre, y todo ello detrás de la barrera.

AUTOR

Kamal Bagdad haddu. Nacido en 1983 en Melilla. Sanitario de profesión desde 2006, enfermero, auxiliar de enfermería en ejercicio y perito judicial sanitario.

Amante de la lectura científica, la verdad y lo justo, fiel defensor de la equidad, la empatía y el respeto.