"De la alimentación real a las fake news: 15 años de evolución del sector alimentario"

La primera Edición de los 'Agrifood Talks', una serie de encuentros profesionales que se van a celebrar con motivo del 15º Aniversario de Agrifood Comunicación, ha analizado la evolución de la alimentación desde 2010 hasta la actualidad. Agrifood Comunicación reafirma su compromiso con el sector alimentario para contribuir a generar una huella digital, que permita a la sociedad acceder a información veraz y contrastada sobre los alimentos que se consumen y quienes los producen Agrifood Comunicación ha celebrado con gran éxito el primero de los encuentros que esta empresa va a organizar durante 2025 con motivo de su 15º Aniversario, bajo el nombre de 'Agrifood Talks', con el objetivo de generar valor y dejar presente su huella digital en los entornos informativos digitales, tan necesaria para la reputación del sector alimentario.

El evento ha tenido lugar en el Meeting Point Madrid y ha reunido a destacados expertos del ámbito de la Nutrición y de la Alimentación, que han analizado la evolución de la alimentación en España desde 2010, así como las tendencias que marcarán el futuro tanto a nivel de la producción como del consumo.

Ricardo Migueláñez, director general de Agrifood Comunicación, dio la bienvenida a los asistentes y destacó "que el objetivo de la puesta en marcha de esta iniciativa con motivo de nuestro 15º Aniversario es dar las gracias a todos los que han apoyado las diferentes actividades que hemos desarrollado desde 2010, porque sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí".

"'Construyendo redes. Uniendo personas' es nuestro lema para un año en el que queremos continuar con la filosofía de nuestra empresa, que se basa en la colaboración entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y la generación de relaciones entre las personas con responsabilidades para que todo fluya y funcione cada vez mejor", ha señalado Migueláñez.

El primer 'Agrifood Talks' se ha celebrado bajo el título 'Evolución de la alimentación en la sociedad española en los últimos 15 años', con la participación de dos figuras clave del ámbito académico y científico: el Dr. Javier Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y de la Academia Española de Nutrición (AEN), y el Dr. Gregorio Varela, catedrático de Nutrición y Bromatología y director del Instituto Universitario CEU "Alimentación y Sociedad" de la Universidad CEU San Pablo.

Durante su intervención, el Dr. Javier Aranceta ha abordado los principales cambios en los hábitos alimentarios de la población española, destacando el papel indiscutible que juega la nutrición en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida.

"En los últimos años, la obesidad ha pasado a ser el problema más importante desde el punto de vista alimentario". "Estamos consumiendo menos Dieta Mediterránea, es decir, menos legumbres, menos frutas, menos frutas y hortalizas, y menos pan, lo cual nos está pasando factura".

Según el Dr. Aranceta, "lo que queremos es comprar más barato, porque tenemos menos renta disponible y menos tiempo, que no queremos dedicarlo a la cocina, y no debemos olvidar que para estar menos tiempo en el ambulatorio hay que estar más tiempo en la cocina".

Por su parte, el Dr. Gregorio Varela ha analizado las tendencias emergentes en el ámbito de la alimentación y su relación con la gastronomía, poniendo de relieve la importancia de la investigación científica para responder a las demandas de los consumidores actuales y futuros.

"No solamente importa lo que comemos, sino cómo lo comemos. Vemos de manera preocupante el hecho de que dedicamos menos tiempo a compartir los distintos momentos de consumo y a conversar durante ellos. Hemos llegado al punto en el que una de las recomendaciones actuales es comer al menos una vez al día en familia, igual que hablamos de comer cinco veces al día frutas y verduras, porque nutricionalmente la calidad alimentaria de la dieta es mucho mejor".

"Son cambios en los aspectos sociales de la alimentación, en donde creo que debemos poner la atención, porque en los últimos años ciertos hábitos se han perdido", ha afirmado el Dr. Varela.

Para finalizar, el evento incluyó una ronda de preguntas y un debate abierto, en el que representantes de distintos sectores de producción y comercialización de alimentos, pero también de la Administración Pública discutieron en profundidad los aspectos más relevantes de las ponencias, aportando sus visiones y experiencias sobre los retos y oportunidades del futuro del sector.

La primera Edición de los 'Agrifood Talks' ha servido como plataforma de diálogo para abordar los desafíos y oportunidades del sector alimentario en España. Su intención es convertirse en un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento y experiencias entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria.

Con la celebración de los 'Agrifood Talks', la empresa Agrifood Comunicación reafirma su compromiso con el sector alimentario para contribuir a generar una huella digital, que permita a la sociedad acceder a información veraz y contrastada sobre los alimentos que se consumen y quienes los producen.