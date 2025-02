Sobre que el gobierno regularizará a 25.000 migrantes a través de un Permiso extraordinario de residencia y trabajo para extranjeros afectados por la DANA

Miles de migrantes podrán regularizar su situación en España tras la DANA: Plazo limitado y requisitos clave

Diana Legales Abogados publica una guía completa sobre cómo obtener el permiso de residencia y trabajo para afectados por la DANA.

[Valencia], [17/02/2025] – La reciente aprobación del Permiso de Residencia y Trabajo para afectados por la DANA abre una oportunidad crucial para miles de migrantes en España. El Gobierno ha establecido un plazo limitado hasta el 14 de mayo de 2025 para solicitar esta autorización extraordinaria, que permitirá regularizar la situación de aquellas personas extranjeras que residían en los municipios afectados entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El despacho Diana Legales Abogados, especializado en extranjería, ha publicado una guía detallada para ayudar a los migrantes a comprender los requisitos y el proceso de solicitud de esta autorización excepcional. La guía está disponible en su página web y ofrece información clave sobre documentación necesaria, plazos y municipios afectados.

Un permiso excepcional con impacto inmediato El permiso extraordinario tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación. Permite trabajar por cuenta propia o ajena en todo el territorio nacional y está dirigido a extranjeros que, al momento de la DANA, no tenían un permiso de residencia en vigor. También se ha aprobado una autorización de cinco años para familiares de víctimas mortales de la catástrofe.

Un dato fundamental que muchos desconocen es que no es necesario haber sufrido daños personales o materiales para acceder al permiso. Basta con demostrar que se residía en uno de los 78 municipios afectados mediante el empadronamiento u otras pruebas de residencia.

Diana Lladró, CEO de Diana Legales Abogados, advierte sobre la urgencia del proceso:

“Muchos migrantes aún no saben que pueden regularizar su situación gracias a esta medida del Gobierno. El tiempo es clave: el plazo para solicitarlo es muy limitado y contar con asesoramiento especializado puede marcar la diferencia”, explica Lladró.

Contacto: Para más información o entrevistas con Diana Lladró, CEO de Diana Legales Abogados, contactar con [diana@dianalegales.com].