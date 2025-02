Del vídeo juego a la mesa de juego

Con el paso del tiempo se ha podido ver la influencia que han tenido los videojuegos en otras facetas de ocio. Algunos de los ejemplos más notables han sido los libros acerca de videojuegos, pero también se ha visto cómo han llegado al cine. No cabe duda que la influencia de este tipo de ocio digital supera toda clase de barreras, por lo que tampoco es de extrañar que existan un montón de juegos de mesa fruto de estos videojuegos.

La tienda online de Juegos de la mesa redonda es uno de los ejemplos más claros. De entre todas las novedades que se pueden encontrar en su tienda, los juegos de mesa cuya ambientación se basa en un videojuego cada vez son más habituales. Y esto es algo que trasciende a los años, ya que es posible encontrar adaptaciones como Quoridor Pac-Man, ambientado en el popular videojuego de los 80, hasta otros más modernos como Halo Flashpoint.

La diversión del videojuego hecha tablero Esto tiene muchas ventajas. En primer lugar, cualquier amante de una saga de videojuegos seguro que disfruta con las aventuras de su héroe favorito ahora en un juego de mesa. Para muestra un botón y es que, con Orlog, los aficionados al videojuego de Assasins Creed Valhalla podrán disfrutar toda clase de aventuras vikingas en una mesa de juego.

Cuando se trata de vivir aventuras, el juego de mesa lo hace como nadie. Skyrim El juego de aventuras es una buena muestra de ello, ya que entre dados y cartas, cualquier amante del mágico universo de Bethesda puede pasar la tarde. Como no podría ser de otra forma, la estrategia siempre es un factor importante en los juegos de mesa, por lo que también se entiende el éxito de otras adaptaciones como Heroes III: The Boardgame.

Más allá de todo esto, una de las cosas que más gusta a los jugadores es poder compartir su afición con los amigos. Juegos como Slay the Spire que son para un jugador en su versión digital se comparten cuando se trata de un juego de mesa. La adaptación de este popular juego de cartas permite disfrutar de las partidas con hasta 4 jugadores, algo que es impensable en el videojuego pensado para jugar en solitario.

Con todo esto, puede quedar claro que los juegos de mesa no son para nada una afición obsoleta, sino todo lo contrario. Como se puede comprobar con todas estas adaptaciones tan recientes, es bastante evidente que los juegos de mesa están viviendo una nueva juventud gracias a estas adaptaciones que han hecho disfrutar a muchos de jóvenes y que, de una forma u otra, ahora permiten seguir disfrutando lanzando dados y robando cartas.

Una forma mucho más humana de conectar con los demás, compartir experiencias y, por supuesto, bastante más sana.