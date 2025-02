Errores frecuentes en la gestión de deudas y cómo solucionarlos

En un contexto donde el sobreendeudamiento se ha convertido en una realidad para muchas familias españolas, encontrar una salida efectiva es clave para evitar caer en un círculo vicioso de impagos, intereses abusivos y embargos. Sin embargo, muchas personas cometen errores al intentar liberarse de sus deudas, lo que agrava aún más su situación financiera.

Según los expertos en deuda de Repagalia, empresa de reunificación de deudas, los principales errores que las personas cometen al intentar salir de sus deudas incluyen:

Solicitar más préstamos para pagar deudas previas Uno de los errores más comunes es recurrir a nuevos préstamos para cubrir pagos pendientes. Aunque puede parecer una solución temporal, en la mayoría de los casos solo genera más intereses y una deuda aún mayor.

No negociar con los acreedores Muchas personas desconocen que es posible negociar con los acreedores para reducir la deuda o establecer un plan de pagos más accesible. No intentarlo puede hacer que se acumulen intereses de demora y recargos que encarecen aún más la deuda.

Ignorar la situación y dejar que la deuda crezca Postergar la solución solo empeora el problema. Evitar las llamadas de los acreedores o ignorar las notificaciones puede derivar en embargos, pérdida de bienes o ser incluido en listas de morosos como ASNEF.

No buscar asesoramiento profesional Intentar solucionar el problema sin la ayuda de especialistas en deudas puede llevar a la toma de decisiones inadecuadas. Contar con el apoyo de expertos en deuda y negociación permite encontrar una solución eficaz y personalizada.

No considerar alternativas como la reunificación de deuda Muchas personas desconocen que existen alternativas legales para reducir su carga financiera sin necesidad de recurrir a nuevos préstamos con altos intereses.

Cómo la reunificación de deudas con Repagalia puede ser la solución Para quienes acumulan varias deudas, Repagalia ofrece una solución eficaz mediante la reunificación de deudas. Este servicio permite consolidar múltiples pagos en una única cuota adaptada a la situación particular del deudor, sin necesidad de solicitar más dinero ni asumir nuevos riesgos.

El proceso comienza con un análisis detallado para identificar la mejor estrategia. En casos de endeudamiento elevado e incapacidad de pago, se valorará la cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

La reunificación de deudas permite ajustar el importe mensual a pagar y reducir significativamente la deuda total a través de la negociación con los acreedores. Al simplificar los pagos, se mejora el control sobre las finanzas personales y se evita el colapso económico.