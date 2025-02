'Invertir en 2025. El futuro es ahora: cómo aprovechar la mayor transformación económica de nuestra historia', a debate en el evento organizado por Pablo Gil

El encuentro sobre inversión unirá a referentes de la economía, la empresa, el sector inmobiliario, la IA y el mundo crypto para debatir sobre el nuevo orden financiero La economía, el mercado y el mundo de la inversión se enfrentan a una revolución total y en 2025 comenzaremos a verlo. Tecnologías emergentes que cambian reglas, la inteligencia artificial y su impacto en los nuevos negocios y las finanzas, desafíos actuales del sector inmobiliario o las oportunidades que ofrecen las criptomonedas y el blockchain para el futuro financiero son algunos de los temas que se tratarán en el evento ‘Invertir en 2025. El futuro es ahora: cómo aprovechar la mayor transformación económica de nuestra Historia’. El encuentro, organizado por Pablo Gil, uno de los economistas más influyentes de habla hispana, es una cita clave para inversores y emprendedores donde se desgranarán las claves para anticiparse a la gran revolución de la economía y de los mercados financieros que ya está en marcha.

El evento, que se celebrará el próximo 10 de mayo de 10:00h a 21:00h en los cines Kinépolis de Pozuelo, Madrid, se perfila como imprescindible para quienes desean proteger y hacer crecer su patrimonio y están interesados en entender cómo las nuevas tendencias económicas y tecnológicas están moldeando las inversiones y los mercados financieros. Acompañado de expertos de referencia en el mundo financiero como Daniel Lacalle, Juan Ramón Rallo, o Pau García-Milà, Pablo Gil debatirá sobre cómo la disrupción tecnológica y las tensiones macroeconómicas han creado un entorno complejo y desafiante para quienes buscan tomar decisiones acertadas en inversiones y negocios. Así, los analistas no solo analizarán las grandes tendencias que están transformando el panorama económico, sino que también ofrecerá herramientas prácticas para actuar de manera estratégica frente a la incertidumbre.

"Este evento no es solo una cita para aprender sobre las tendencias más disruptivas en la economía global, sino una oportunidad única para anticiparse a un futuro que está muy presente. Exploraremos temas clave como el verdadero potencial de las criptomonedas y el blockchain, el impacto transformador de la inteligencia artificial en los negocios y las oportunidades en un mercado inmobiliario en constante cambio", explica Pablo Gil. Y continúa: "Además, profundizaremos en el desarrollo personal, porque liderar y gestionar nuestras emociones es tan crucial como entender los mercados. Es una experiencia diseñada para quienes quieren tomar decisiones estratégicas y transformar su visión hacia las inversiones".

El encuentro espera congregar a más de 1.000 personas de todo el mundo, incluyendo jóvenes inversores, líderes de opinión y profesionales de la economía y la tecnología. Los participantes, además de asistir a las ponencias y mesas redondas, tendrán la oportunidad de interactuar directamente con expertos, participar en sesiones prácticas, conocer casos de éxito y llevarse estrategias innovadoras que pueden aplicar en sus decisiones financieras.

Por otro lado, y además de explorar las principales tendencias económicas y tecnológicas, el evento también pondrá el foco en la importancia del desarrollo personal como factor clave en el éxito financiero. En este sentido, Pablo Gil cerrará la jornada con una ponencia inspiradora sobre liderazgo y gestión emocional, dos habilidades fundamentales para enfrentar los retos del mercado con claridad y confianza.

"Las mejores decisiones de inversión no solo requieren conocimiento técnico, sino también fortaleza emocional y una mentalidad estratégica. En un entorno tan cambiante, nuestra capacidad para liderar y mantener la calma puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso," asegura Gil.

Una agenda diseñada para el aprendizaje y la acción

La agenda del evento está cuidadosamente diseñada para abordar todos los aspectos del panorama económico y financiero y contará con la participación de destacados expertos en economía, tecnología y negocios en un formato dinámico que incluye ponencias, mesas redondas y sesiones interactivas.

La jornada comenzará con un análisis de las perspectivas macroeconómicas a cargo de Pablo Gil, seguido de una mesa redonda en la que expertos como Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo discutirán los principales factores que afectan a las inversiones. La inteligencia artificial también será protagonista con la ponencia de Pau García-Milà, quien explorará cómo esta tecnología está transformando la toma de decisiones empresariales.

El evento continuará con un panel sobre criptomonedas y blockchain, donde especialistas analizarán las oportunidades reales en este sector en constante evolución. Posteriormente, reconocidos emprendedores compartirán estrategias prácticas para construir negocios exitosos.

La jornada incluirá una sesión interactiva en la que Pablo Gil compartirá su estrategia de inversión y responderá preguntas del público. Además, un panel con expertos y referentes en IA en el país como Carlos Santana y Anas Andaloussi quienes abordarán el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y la economía.

Quien quiera acudir al evento, que cuenta con aforo limitado, podrá inscribirse a través de eventos.pablogiltrader.com.