La española V2 Group crea el primer catamarán impreso en 3D eléctrico y reciclable de Europa

La española V2 Group, especializada en diseño, ingeniería e impresión 3D para la industria náutica, ha creado el primer catamarán de Europa impreso en 3D totalmente eléctrico y reciclable V2 Group, con oficinas en Palma de Mallorca y Barcelona, ha desarrollado con éxito el primer catamarán monolítico – creado de una sola pieza - de 6 metros de largo para aguas abiertas. La embarcación ha sido fabricada utilizando tecnología de impresión robótica en 3D, de la empresa líder italiana Caracol AM.

V2 Group asienta así las bases para una futura industrialización aplicada a este tipo de embarcaciones. Para su desarrollo, se ha tenido en cuenta cada aspecto, desde la selección de los materiales hasta la optimización de los tiempos de impresión, ensamblaje y pruebas, para identificar los elementos clave necesarios para escalar la producción de manera eficiente, sostenible y económica. Este enfoque estratégico es crucial para convertir esta tecnología en una solución ampliamente aplicable en el sector náutico y, en un futuro, poder extrapolarlo a otras industrias, como la aeroespacial o la industria de la automoción.

Reciclable, sostenible y eficiente

"La tecnología de impresión 3D de gran formato está transformando el sector náutico al ofrecer ventajas competitivas con diseños altamente personalizables, con un diseño 100% digital, acelerando los tiempos de producción, con un mínimo desperdicio de materiales y una significativa reducción del impacto ambiental", explica Albert Chamorro, CEO de V2 Group. De hecho, este revolucionario prototipo, además de ser 100% eléctrico, es un 90% reciclable. Todo un hito para un sector al que le está costando asumir retos medioambientales.

Un paso más para la industrialización del sector náutico

Este logro no solo demuestra la viabilidad de la impresión 3D robótica de gran formato, sino que también establece las bases para una nueva era en la fabricación de barcos y componentes náuticos, incluyendo la transición hacia la industrialización del proceso. Esto allanará el camino hacia un modelo de producción más escalable, sostenible y accesible dentro del sector.

El prototipo

El prototipo construido por V2 Group ha sido seleccionado como buque insignia debido a que representa la estructura flotante más compleja concebida. Este catamarán, fabricado de una sola pieza, no solo destaca por su diseño desafiante desde el punto de vista tecnológico, sino también por su eficiencia máxima, impulsada por una tecnología totalmente innovadora.

Producción en España

Tras el éxito de este primer prototipo, V2 Group tiene previsto ubicar, durante 2025, su fabricación en varios centros de producción que establecerá en España.

Sobre V2 Group

V2 Group es una empresa española con oficinas en Palma de Mallorca y Barcelona, especializada en la fabricación de componentes y embarcaciones utilizando tecnologías de impresión 3D. Fundada en 2017 con un enfoque inicial en la fabricación tradicional de embarcaciones, es en 2023 cuanto redefine su estrategia hacia la innovación tecnológica. Ahora, se destaca por romper con los métodos de fabricación convencionales, apostando por la industrialización y la aplicación avanzada de tecnología en el sector náutico. El equipo de V2 Group está compuesto por ingenieros y arquitectos navales con más de 15 años de experiencia en el diseño, construcción y desarrollo de embarcaciones.