Autoescuela Planeta ofrece carnets profesionales de todos los permisos de conducir y cursos subvencionados para trabajadores y desempleados

Con más de 40 años formando a conductores y profesionales, la autoescuela se ha consolidado como un referente en formación vial y profesional en Terrassa Autoescuela Planeta cuenta con equipo altamente cualificado y cuatro centros completamente equipados en Terrassa. Ofrecen una amplia variedad de cursos y permisos de conducción, tanto presenciales como a distancia, adaptados a las necesidades de cada uno/a de sus alumnos/as. Los usuarios pueden obtener el carnet de coche, moto, remolque, vehículos pesados, así como permisos profesionales como el CAP, carretillas elevadoras y mercancías peligrosas.

La autoescuela ofrece cursos subvencionados para trabajadores y desempleados y servicios de agencia de colocación para facilitar la inserción laboral de los participantes. En estos cursos se abordan diferentes temáticas, desde actividades administrativas o cursos de inglés, hasta un curso de operario de carretillas. Estos programas permiten a los estudiantes avanzar en su desarrollo profesional y mejorar su empleabilidad.

En Autoescuela Planeta, los usuarios pueden acceder a test online para prepararse eficazmente para los exámenes teóricos de coche y moto, así como para obtener permisos profesionales. A través de las plataformas AEOL y AUTOAULA, los alumnos tienen la posibilidad de practicar y repasar para aprobar con éxito las pruebas necesarias para sus licencias y permisos. La metodología de enseñanza de Autoescuela Planeta se caracteriza por su enfoque personalizado, con un equipo de profesionales que acompaña a los estudiantes durante todo su proceso de aprendizaje. Los alumnos disfrutan de una experiencia formativa positiva, en la que no solo se enseñan habilidades prácticas, sino también valores como el compromiso y la seguridad vial.

Autoescuela Planeta cuenta con cuatro centros en Terrassa, lo que le permite ofrecer una amplia cobertura a sus alumnos. Estos centros están ubicados en Av. Abat Marcet, 191, C/ Arquímedes, 102, Av. Barcelona, 239 y C. Hispanidad, 6. Todas las autoescuelas están completamente equipadas para ofrecer formación de calidad en permisos de conducción y formación profesional, adaptándose a las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas.