Sapindex se consolida en el mercado como Silver Partner de SAP y Colaborador Especial de AUSAPE

En un entorno empresarial donde la eficiencia, la innovación y la optimización de costes son más importantes que nunca, SAPINDEX se consolida como un referente en el sector SAP. Con una trayectoria impecable en consultoría, desarrollo y selección de talento SAP e IT, la compañía ha logrado un crecimiento exponencial en los últimos años, posicionándose como una de las opciones más competitivas y eficientes para las empresas que buscan maximizar el valor de sus inversiones tecnológicas.

En este marco, Sapindex, con su reciente reconocimiento como Silver Partner de SAP y su integración como Colaborador Especial de AUSAPE, refuerza su presencia estratégica en el sector, escalando posiciones en el competitivo ranking de consultorías SAP en España. Este avance representa un paso significativo en el crecimiento de Sapindex, alineando sus servicios con las demandas del mercado actual.

Estos logros consolidan a la compañía especializada en recruitment de profesionales SAP como un actor clave dentro del ecosistema SAP, fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas y personalizadas que responden a las necesidades del mercado. No en vano, destaca por llevar bastante tiempo apareciendo en la primera página de Google con la búsqueda "reclutamiento SAP", tanto en España como en LATAM, lo que dice mucho de su presencia en este campo.

Su alcance en redes sociales, que registrará el logro los 5000 followers en LinkedIn en esta próxima primavera, evidencian su crecimiento constante y la confianza que genera en la comunidad SAP.

Reconocidos como Silver Partner de SAP en España Sapindex ha alcanzado un nuevo hito en su historia al convertirse en Silver Partner de SAP en España, un reconocimiento que avala su especialización y excelencia en la implementación y optimización de soluciones SAP. Este logro refuerza la confianza de sus clientes y demuestra su capacidad para ofrecer servicios de primer nivel en consultoría SAP, desarrollo de software y outsourcing IT.

Con sede en España, y presencia en Portugal y Latinoamérica, SAPINDEX se diferencia por su enfoque ágil y flexible, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Su capacidad para encontrar el mejor talento SAP en tiempo récord, junto con sus laboratorios de desarrollo en remoto y una política de márgenes ajustados, hacen de SAPINDEX un socio estratégico clave para cualquier empresa que busque optimizar sus proyectos tecnológicos.

Crecimiento de Sapindex: alianza estratégica con AUSAPE Con la reciente incorporación de Sapindex como Colaborador Especial de AUSAPE, la mayor asociación de empresas con SAP en España, refuerza su crecimiento y posicionamiento en el sector, aumentando su presencia en las principales compañías que trabajan con la tecnología SAP y dando a conocer su oferta de servicios especializados en consultoría, desarrollo y outsourcing SAP.

Esta alianza estratégica permitirá a Sapindex fortalecer su red de contactos, compartir su expertise con empresas líderes del sector y estar a la vanguardia de las últimas innovaciones en el ecosistema SAP, consolidándose como un socio clave para la transformación digital de las organizaciones y posicionándose estratégicamente en el ámbito nacional e internacional.

En este contexto, los recientes hitos alcanzados por Sapindex no solo evidencian su compromiso con la excelencia tecnológica, sino que también consolidan su papel como socio estratégico de referencia en el mercado SAP. Con un crecimiento imparable y una propuesta de valor altamente competitiva, la compañía está preparada para liderar la transformación digital en el sector.