Eduardo Sáenz de Cabezón, en el Colegio Miramadrid: "Las matemáticas son una de las cosas más humanas que existen"

El matemático y divulgador ofreció una charla en el Colegio Miramadrid sobre cómo las matemáticas pueden ayudar a comprender mejor el mundo y la información que se recibe El reconocido matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón ha visitado el Colegio Miramadrid para ofrecer una charla en la que combinó matemáticas, redes sociales y pensamiento crítico. Conocido por su canal de YouTube Derivando, que cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, y por ser presentador del programa de RTVE Órbita Laika y colaborador del programa de RNE de Pe a Pa. Sáenz de Cabezón logró captar la atención del alumnado a través de ejemplos prácticos, historias curiosas y la aplicación de conceptos matemáticos a la vida cotidiana.

Para comenzar, el matemático introdujo la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que estudia las conexiones entre elementos. Explicó cómo estas herramientas permiten analizar desde redes sociales hasta estrategias en el fútbol o el diseño de infraestructuras. Presentó el caso de la final del Mundial 2010 entre España y Países Bajos, donde los investigadores analizaron las conexiones entre jugadores mediante grafos para identificar qué futbolista tenía un papel clave en la distribución del juego.

Uno de los temas centrales de su exposición fue el concepto de propiedades emergentes, un fenómeno en el que un conjunto de individuos genera comportamientos que no pueden explicarse únicamente por las características de cada uno. Para ilustrarlo, habló sobre el comportamiento de las hormigas al formar puentes con sus propios cuerpos para permitir el paso del resto del hormiguero, un comportamiento colectivo que no se encuentra en el cerebro de ninguna hormiga individual.

Además, Eduardo Sáenz de Cabezón abordó los efectos de las redes sociales en la formación de opiniones. Habló del espejismo de mayoría, un fenómeno en el que las personas pueden creer que una opinión es mayoritaria simplemente porque su entorno inmediato la comparte. A través de ejemplos matemáticos y experimentos psicológicos, mostró cómo una minoría organizada puede influir en la percepción general de una comunidad.

Sáenz de Cabezón también reflexionó sobre la situación de la educación actual, "tenemos una sensación de inmediatez, o esperamos una inmediatez mayor que antes. Y hay muchos procesos de aprendizaje cuyos efectos solo se ven al final. Estamos perdiendo un poquito esa capacidad de esperar al final del proceso".

La charla incluyó una sesión de preguntas en la que se abordaron temas como la relación entre matemáticas e inteligencia artificial, la computación cuántica y el proceso de investigación científica. Al ser preguntado sobre si las matemáticas son las grandes olvidadas, respondió: "No creo que las matemáticas estén olvidadas. De hecho, matemáticas tenemos muchas horas en la escuela, desde primaria hasta secundaria. Lo que sí creo es que nuestra relación con ellas es un poco extrínseca, centrada solo en hacer operaciones, cuando en realidad las matemáticas son una de las cosas más humanas que existen".

El Colegio Miramadrid apuesta por una enseñanza de las matemáticas que combine el rigor académico con la aplicación práctica, fomentando el pensamiento lógico y la resolución de problemas. El centro organiza retos matemáticos internos, en los que los estudiantes participan activamente y son reconocidos por su esfuerzo y dedicación. Además, el colegio promueve la participación en concursos externos, incentivando a los alumnos a aplicar sus conocimientos en diferentes contextos y a desarrollar una pasión por las matemáticas que trasciende el aula.

Desde el Colegio Miramadrid destacaron la importancia de acercar las matemáticas a los alumnos de una forma diferente. "Creemos que este tipo de iniciativas son fundamentales para que los estudiantes entiendan que las matemáticas no son solo números y fórmulas, sino que tienen aplicaciones en su vida cotidiana y en su forma de pensar", señalaron desde la dirección del centro.

Esta no es la primera vez que el Colegio Miramadrid apuesta por acercar la enseñanza de las matemáticas de una manera innovadora. El año pasado, el centro también recibió la visita de David Calle, fundador de Unicoos y finalista del Global Teacher Prize, quien compartió con los estudiantes su visión sobre la importancia del aprendizaje y el papel de las matemáticas en la resolución de problemas reales

Para quienes quieran ver o revivir la charla completa, pueden hacerlo desde el canal oficial de YouTube del Colegio Miramadrid.

Con su característico sentido del humor y su capacidad para explicar conceptos complejos de forma accesible, Eduardo Sáenz de Cabezón dejó una muy buena impresión en el alumnado del Colegio Miramadrid.

Sobre Colegio Miramadrid

El Colegio Miramadrid es una institución educativa independiente y no confesional de carácter privado en las etapas de Infantil 1.er ciclo y Bachillerato y concertado en las etapas de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es, en un marco afectivo de confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino; con una buena preparación intelectual y académica que las dote de las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más global.