El Parlamento de Andalucía aprobó una PNL en 2006 para garantizar al máximo el salvamento de vidas ante emergencias

Las doce contundentes razones en pro de la seguridad pública que motivaron al Parlamento de Andalucía a la unánime aprobación de que la futura Unidad Canina de Rescate de Andalucía UCRA estuviera formada oficialmente mediante el Método Arcón La Proposición no de ley 7-05/PNLC-000294, relativa a homologación del Método Arcón para la formación de unidades caninas de rescate (Está aprobada unánimemente por la Comisión de Coordinación en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2006). Orden de publicación de 6 de febrero de 2006

Enlace oficial al Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía BOPA núm. 378, Séptima Legislatura, Andalucía 15 de febrero de 2006, donde consta oficialmente publicada la referida aprobación en pag. núm. 21.243. https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=14720

Proposición no de ley relativa a homologación del Método Arcón para la formación de unidades caninas de rescate:

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1. Proceder, en un plazo no superior a dos meses, a la homologación y reconocimiento oficial del Método Arcón para la formación de la Unidad Canina de Rescate de Andalucía (UCRA) y de todas las unidades que operen en Andalucía.

2. Impulsar el conocimiento del Método Arcón en todas las instancias relacionadas con el rescate en catástrofes tanto nacionales como internacionales, y en especial dentro de los programas de cooperación que establezca Andalucía.

Añadidamente, se informa públicamente, para que conste a todos los efectos que pudieran proceder, cuáles son exactamente las 12 principales razones, de contundente solidez, en pro de la seguridad pública sin excepción, que motivaron al Parlamento de Andalucía, España, a efectuar, y unánimemente, la referida aprobación de que la futura Unidad Canina de Rescate de Andalucía UCRA, estuviera formada oficialmente mediante el Método Arcón:

1.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, que ha sido oficialmente avalado a nivel científico y académico, e internacionalmente galardonado junto a su creador, por prestigiosas Universidades, como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad.

2.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas que ha sido aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda por Gobiernos de países debido fundamentalmente, a sus óptimos resultados, oficialmente acreditados y constatados, relativos a las operaciones reales de búsqueda y detección canina en las diversas especialidades.

3.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, que ha logrado optimizar demostrablemente la eficacia en los equipos caninos de búsqueda y detección, respecto a las diversas especialidades (supervivientes sepultados, personas extraviadas, explosivos, minas, detección precoz de enfermedades, especies protegidas e invasoras…).

4.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas que ha sido oficialmente galardonado y avalado, junto a su creador, de forma máxima, y en innumerables ocasiones, por prestigiosas Universidades, Instituciones Científicas, Cuerpos de Bomberos, de Policías, Ejércitos, etc.

5.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas cuya respectiva síntesis ha sido seleccionada, publicada y transmitida por prestigiosas revistas científicas especializadas, libros y conferencias en congresos científicos especializados de mayor importancia a nivel internacional.

6.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas que legalmente ha sido evaluado y consecuentemente aprobado, inscrito y protegido en el Registro General de la Propiedad Intelectual, Gobierno de España, como nueva obra científica, y cuyo autor es el Dr. h.c. Jaime Parejo García.

7.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, que ha sido creado por un Andaluz y en Andalucía (12 años de investigación e innovación 1982-1994, en Cádiz y Sevilla), (al igual que el proyecto Unidad Canina de Rescate de Andalucía UCRA, en Huelva 1997).

8.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, que ha sido galardonado oficialmente con el Primer Premio de Investigación Científica por la institución oficial competente a nivel nacional Real Sociedad Canina de España.

9.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, debido a su óptima efectividad, oficialmente demostrada, para detectar y consecuentemente salvar vidas, ha sido oficialmente reconocido (documentalmente acreditado) por la Presidencia del Comité Español El Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

10.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas que ha sido oficialmente distinguido (documentalmente acreditado), junto a su creador, por el organismo competente de las Naciones Unidas (ISDR), debido a su óptima efectividad, oficialmente demostrada, para detectar y consecuentemente salvar vidas.

11.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas que se ofrece, a la Junta de Andalucía, gratuitamente, de forma humanitaria, por voluntad de su creador, autor y propietario intelectual, y del conjunto de instructores andaluces.

12.- Es el único medio de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas, que ha hecho posible que Unidades Caninas de Rescate de Andalucía (pioneras en la región respecto a su existencia, y en intervenir respecto a España en un desastre exterior) localicen y salven personas en desastres (de forma oficialmente acreditada y demostrada, respecto a las fuentes, documentación audiovisual por medios de comunicación e instituciones intervinientes, de las personas detectadas y salvadas, e identificación exacta de las mismas, y de los puntos de intervención.

