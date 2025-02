´Ser entrenador de base´; una guía imprescindible para formar desde la base.

CÍRCULO ROJO.- El mundo del deporte base tiene un nuevo referente literario: "Ser entrenador de base", de Lluís Crespo Casado, una obra que trasciende lo técnico para adentrarse en la esencia de la formación de jóvenes deportistas. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro no solo ofrece herramientas prácticas, sino que se sumerge en las emociones, los valores y los desafíos que enfrentan entrenadores y familias en el proceso formativo.

Crespo Casado, quien comenzó su trayectoria como escritor casi por casualidad hace dos años, ha encontrado en la escritura una pasión inesperada. "Ser entrenador de base" es el resultado de su compromiso con la educación deportiva y de una experiencia personal marcada por la superación. "Destacaría la autenticidad a la hora de hablar del bullying o la exclusión", confiesa el autor, quien no teme compartir su historia y ofrecer claves para que los entrenadores sepan afrontar estas realidades.

El libro, dirigido a entrenadores de base de cualquier disciplina y a las familias de jóvenes deportistas, presenta reflexiones inéditas, experiencias personales y estrategias esenciales para aquellos que buscan potenciar el talento desde la base. Con un estilo directo y cercano, Crespo Casado aporta conocimientos y consejos fruto de su vivencia en primera persona, incluyendo aprendizajes obtenidos durante su estancia en México, donde buscó perfeccionar su habilidad narrativa y su impacto en los demás.

El autor reconoce la influencia de Pep Marí en la gestación de este proyecto, una figura destacada en el ámbito del deporte y el coaching, quien vio en él la persona idónea para llevar a cabo esta misión. El resultado es un libro imprescindible, donde los lectores descubrirán tips y reflexiones que rara vez se expresan en público por miedo al juicio o la exclusión.

Con "Ser entrenador de base", Lluís Crespo Casado se posiciona como una voz relevante en la formación deportiva y social, abordando con valentía temas que van más allá del entrenamiento técnico. Una lectura recomendada para todos aquellos que creen en el deporte como herramienta de transformación personal y social.

SINOPSIS

Os quiero presentar mi segunda obra literaria, titulada Ser entrenador de base. De pequeño era un niño muy rebelde y no tuve un camino fácil. Tampoco tenía una situación fácil en casa, la escuela y las actividades extraescolares. Mi madre, en ese tiempo tan complicado que estábamos viviendo, en el que ella tuvo que luchar mucho por su hijo, en la mayoría de ocasiones sola contra el mundo, solía leerme un libro antes de irme a dormir o revistas y periódicos cuando íbamos a la consulta de los psicólogos y psiquiatras. En una de esas ocasiones le dije: «Mamá, te prometo que algún día escribiré un libro para que te sientas orgullosa de mí». Desde ese momento, sin darme cuenta por la edad, me repetía a menudo que escribiera uno, porque se me daba muy bien escribir. Qué inocente era y qué luchadora fue ella. Con el tiempo entendí sus intenciones y me puse entre ceja y ceja lograrlo. Este libro es un grito al cielo para ayudar a muchos entrenadores de base y familias con hijos que practican deporte. Me abro en canal explicando muchas de mis vivencias como jugador de base, como la exclusión o el bullying que recibí. Intento dar consejos con casos prácticos que he ido viviendo en mis años como formador. Pep Marí, que me ha prologado el libro, me dijo que disfrutará mucho de él y que le regalará mucho amor y tiempo porque me va a costar hacer uno mejor. Puede ser; he sido demasiado auténtico en cada página. Hablo de valores, inclusión, qué significa para mí ser entrenador de base, cómo dirigir un entrenamiento o un partido de base, la manera en la que creo que nos debemos comunicar con los niños, el deporte base en diferentes partes del mundo, las decisiones que vamos tomando en la profesión más bonita del mundo; intento desmontar mitos del deporte base e incluso me he atrevido hacer un decálogo para entrenadores y padres. Espero que os ayude en algo; si lo consigo, seré la persona más feliz del mundo. Por cierto, no hay dos sin tres; ya estoy empezando a darle vueltas a cómo debería ser mi siguiente obra.

AUTOR

LLUÍS CRESPO

Vilanova del Camí, Barcelona, 1999.

Soy un afortunado por poder dedicarme a lo que más me gusta: ser entrenador. Tengo muchas ganas de ser cada día mejor; eso me lleva a no parar de formarme y ser insistente para cumplir todos los sueños que me propongo. Uno de ellos era conseguir ser escritor y con esta obra sumo mi segundo libro como autor, y tengo muy claro que van a venir más, porque escribir me llena y me aporta felicidad… Como todo ser humano, a medida que vivo, me van viniendo inquietudes, y ahora me está dando por entender más los comportamientos de las personas y me veo motivado para cursar algunos estudios relacionados con la psicología… También vivo con la ilusión de poder dar algún día conferencias que ayuden a abrir la mente y el corazón a los demás, porque considero que lo más bonito que existe en el mundo es poder acercar a los demás a ser su mejor versión posible.