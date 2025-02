Llega la Evolución de las TED Talks: ¡Top Speakers Summit!

Maria Gilabert, psicóloga, coach y Speaker internacional, ha fundado Be Top Speaker, una empresa, dentro de BeValue, con una Metodología que transforma a las personas en influyentes, combinando lo mejor de la humanidad con la tecnología más innovadora. Después de varios años desarrollando el potencial de líderes y equipos en las empresas y en el deporte de élite, Gilabert decidió poner foco en una de las habilidades más demandadas: La Comunicación, Oratoria e Influencia.

Las TED Talks se han convertido en un referente global, ofreciendo conferencias breves donde expertos y personas influyentes comparten ideas, experiencias y conocimientos sobre una variedad de temas.

¿Cómo se imagina la evolución de las TED Talks?

Hace años, Maria Gilabert, fan de los Speakers de las TED Talks, se planteó la gran pregunta:

"¿Qué pasaría si...?"

¿Si esos Speakers hubieran sido acompañados por expertos y por personas en situaciones similares, antes de su Talk? Más personas podrían impactar con su mensaje, con sus conocimientos y experiencias, generando un impacto positivo en otros seres humanos.

¿Y si, esos Speakers, se acompañaran no sólo antes y durante su Talk, sino también después, creando comunidad, ampliando su Networking de calidad, y tuvieran un espacio en el que conectar, acompañarse y sumar entre ellos?

¿Y si se combinara lo mejor humano y la mejor tecnología para poder crear algo que diera respuesta a todo ello haciéndolo realidad?

Ante estas preguntas, decidió conectar consigo misma y con la humanidad (con mucho trabajo y esfuerzo, todo sea dicho) y buscar respuestas hasta conseguir crear Be Top Speaker, donde su metodología combina lo mejor humano (expertos como el campeón mundial de oratoria y debate, actores, psicólogos, etc.) con la tecnología más innovadora (Realidad Virtual e Inteligencia Artificial) dando respuesta a estas preguntas.

La Metodología Be Top Speaker ya está teniendo un rotundo éxito, trabajando ya con empresas como Caixabank, Teleperformance, etc.

"Mi objetivo es acompañar a las personas a difundir su mensaje. Cada experiencia de vida tiene el potencial de impactar positivamente a otras vidas. Es importante conectar con nosotros mismos, comunicar lo que llevamos dentro y generar un impacto positivo en los demás", afirma Maria Gilabert.

La Metodología BTS (Be Top Speaker), creada por Gilaber

PERSONAS:

Profesionales de renombre como el campeón mundial de oratoria y debate, actores, músicos, psicólogos, coaches e influencers forman parte de la metodología BTS. Ellos aportan su expertise en diversas áreas como la neurociencia, psicología, coaching, mentoring, arte, entretenimiento, comunicación, publicidad y marketing, creando un enfoque integral y multidisciplinario en el que trabajan desde las creencias limitantes, gestión de nervios y miedos, el análisis de la audiencia, la estructura de un discurso estratégico, storytelling, el uso y entrenamiento de la voz y los gestos, cómo captar la atención y dejar huella, etc.

Todo ello se complementa con la interacción en vivo con expertos y la posibilidad de conectarse con otras personas en el mismo camino, ampliando así la red de contactos y networking.

TECNOLOGÍA:

Para perfeccionar la práctica de la oratoria, los estudiantes de Be Top Speaker reciben gafas de Realidad Virtual (RV) que simulan escenarios virtuales de 360º, desde una sala de reuniones hasta grandes auditorios. Los estudiantes pueden practicar sus discursos en estos entornos virtuales y recibir feedback en tiempo real de la Inteligencia Artificial (IA), que analiza aspectos como el tono de voz, las pausas, las muletillas y la mirada, proporcionando feedback con datos a tiempo real y consejos personalizados para seguir mejorando.

Be Top Speaker cuenta con tres líneas:

Top Speakers Skool:

Una plataforma de membresía que permite acceder a una red social exclusiva y participar en entrenamientos en vivo con expertos, aprendiendo a elaborar discursos exitosos y a influir en las personas.

Be Top Speaker for Companies:

Programas a medida con la metodología BTS, adaptados a las necesidades específicas de cada empresa, incluyendo módulos de negociación, liderazgo, ventas y más. Estas formaciones ya están siendo implementadas con éxito en empresas como Caixabank y Teleperformance, entre otras.

Be Top Speaker Premium:

Un programa exclusivo de tres meses con clases semanales en vivo, gafas de RV para cada alumno y licencia para recibir feedback de la IA. Incluye acceso a una comunidad exclusiva y a una red de profesionales, aumentando la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. El programa culmina con la Gala Top Speakers Summit, que se celebrará en Madrid el 18 de febrero, en Barcelona el 20 de febrero y en Miami (EE.UU.) el 20 de marzo.

En la Gala Top Speakers Summit, los TOP Speakers del Programa impartirán su discurso, brillando ante la audiencia:

Begoña Núñez, Directora de Marketing e innovación de RRHH Digital, el medio de comunicación líder en Recursos Humanos, hablará sobre "10 claves de éxito que me enseñó emprender".

Miguel Herreros, Directivo de HR con más de 20 años de experiencia, quien abordará el tema de "Adaptabilidad y Resiliencia en entornos globales".

Erika Villaécija, nadadora olímpica, quien compartirá su perspectiva sobre "La salud mental en el deporte de élite".

Ángel Herráiz, coach y profesor de liderazgo en ESADE, quien hablará sobre "Los 4 COs del liderazgo para multiplicar tus resultados por ocho".

Victoria Gago, fundadora de la European Blockchain Convention, quien presentará "Blockchain: La revolución tecnológica".

Gianluca Rosania, influencer en LinkedIn y Forbes Under40, quien hablará sobre "La revolución del tiempo en el trabajo: Los ritmos cardíacos".

Alicia de la Fuente, quien, a sus 72 años, se prepara para emprender nuevamente, compartirá su visión sobre "Salud y belleza: El secreto de la eterna juventud". Ella es un claro ejemplo de que, si quieres algo, vas a por ello. Si estás vivo, nunca es tarde.

Además, varios emprendedores así como directores de Recursos Humanos como Pablo Vega, Monica Loria y Diana Abreu, estarán presentes, al igual que figuras destacadas como la presentadora de televisión Ana Cobos, Silvio Pupo Casco, profesor de la Universidad de Miami, Laura Manzanos, Jorge Salles, entre otros.

Con Be Top Speaker, los participantes logran:

Incrementar la autoconfianza.

Mejorar la marca personal.

Realizar presentaciones eficaces.

Desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo.

Aumentar la influencia, persuasión y notoriedad.

Ampliar las oportunidades profesionales y facilitar el networking de calidad.

Be Top Speaker está transformando la forma en que las personas y las empresas se comunican, ayudando a convertir a los participantes en verdaderos influenciadores en su campo.