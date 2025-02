La piel también puede verse afectada por la gripe: así se identifica y soluciona

Las expertas en belleza de Medik8, Byoode y Perricone MD explican cómo la gripe afecta a la piel En periodos de alta incidencia viral, no solo el organismo se resiente, sino que la piel también puede reflejar los efectos de la enfermedad. Expertas en el cuidado de la piel explican los cambios más comunes y cómo abordarlos.

Incremento de grasa y aparición de imperfecciones

La piel puede presentar un aumento en la producción de sebo y la aparición de granitos debido a diversos factores. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, explica que "al encontrarnos mal, se suele reducir la atención a la rutina de cuidado, eliminando pasos esenciales de limpieza y favoreciendo la acumulación de grasa". Además, Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour, destaca que "la fiebre y la sudoración excesiva pueden contribuir a un aumento de grasa y a la proliferación de bacterias, favoreciendo la aparición de brotes". Asimismo, Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, advierte que "el uso reiterado de pañuelos puede transferir bacterias a la piel y debilitar su función barrera, lo que fomenta una producción excesiva de sebo".

Irritación y sensibilidad cutánea

Los procesos virales también pueden provocar rojeces e incluso sarpullidos. Ana Yuste, directora dermocosmética de Rosalique, señala que "es habitual que la piel somatice la enfermedad con reacciones como sarpullidos". Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, explica que "pueden aparecer granitos similares a la urticaria, conocidos como miliaria o sudamina, debido al bloqueo de las glándulas sudoríparas". Por último, Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza, enfatiza que "el uso frecuente de pañuelos puede causar irritación por fricción y debilitar la barrera cutánea".

Soluciones para mitigar los efectos en la piel

Refuerzo en la higiene

Para minimizar la acumulación de grasa y prevenir imperfecciones, Raquel González recomienda "mantener una limpieza adecuada por la mañana y la noche para evitar que las bacterias proliferen". Estefanía Nieto sugiere "incorporar una exfoliación suave con polihidroxiácidos para regenerar la piel sin irritarla".

Metamorphosis of Narcissus, de Byoode (39€ en Byoode.com y Amazon.es)

Hypoallergenic Clean Correction Gentle Cleanser de Perricone MD (43€ en Purenichelab.com)

Press & Glow de Medik8 (35€ en Medik8.es)

Hidratación y equilibrio cutáneo

Mantener la hidratación es fundamental para evitar desequilibrios en la piel. Patricia Garín aconseja "usar texturas ligeras con ingredientes humectantes como el ácido hialurónico para preservar la hidratación".

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour (69€ en Purenichelab.com)

Hyaluronic & Okra Allegory de Byoode (55€ en Byoode.com y Amazon.es)

Omorovicza Queen Of Hungary Mist (76€ en Purenichelab.com)

Calma y restauración

Para mitigar la irritación, Mireia Fernández recomienda "productos ricos en niacinamida o extractos vegetales adaptógenos, como los provenientes de hongos, que refuercen la barrera cutánea". Raquel González concluye que "el uso de probióticos puede equilibrar la microbiota cutánea y reducir inflamaciones".

Hypoallergenic Clean Correction Smoothing Restorative Serum, de Perricone MD (102€ en Perriconemd.es)