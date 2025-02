​Estilos y actitudes

Quien más y quien menos, por muy desconectado que esté de la actualidad política mundial, sabrá que hay un nuevo gallo en el corral de Washington, y eso que la gripe aviar está haciendo estragos en Estados Unidos, con lo que, a este paso, los huevos (ya a un dólar por unidad) acabarán cotizando en Wall Street junto al oro, a la plata y a los microprocesadores de Nvidia. Afortunadamente, este, como el resto de los problemas que acucian al imperio donde se pone el sol (aunque solo de momento) desaparecerán, como por arte de magia, a golpe de declaración amenazante o de orden ejecutiva. Así que no hay problema, la era dorada ha llegado al paraíso de la prosperidad: este gallo —con su cola rubia, su andar parsimonioso, su mirada altiva de perdonavidas mirando de reojo, segregando testosterona por el raquis, la bandera externa y la interna (ahora lo entiendo: por eso firma con rotulador, las plumas las reserva para la intimidación), con la ayuda de su otro rubio, Marcos, y Elon Manostijeras (otro interesante pájaro, si bien este excreta expresamente almizcle debajo de la cola)— realizará una de sus famosas danzas de cortejo en torno a sus súbditos con la cloaca llena de esperma, dispuesto a regenerar (lo ha prometido), como mínimo, la economía de su granja, porque él tiene huevos para dar y regalar e inundará el mercado con petróleo y lo que haga falta —a sus huevos pone por testigos, manda huevos— para que los norteamericanos sean más ricos; todos triunfadores, como él.





El caso es que, en este mundo occidental, empieza a imperar un olor a gallinaza, particularmente en Bruselas, Méjico y aledaños, que tiene ateridos a todos los defensores de Puebla y de la Agenda 20-30, a los detractores de los gases contaminantes, que parecen no querer darse cuenta de que los excrementos gallináceos segregan amoniaco, que, si bien desinfecta y, en dosis pequeñas, espabila, masivamente mata. Pero ya se comprende que, ante un gallo tan pintón, los gallitos locales se comporten como pardillos acomplejados (salvo Sánchez, que va cambiando de opinión y tan pronto es gallina travestida de gallo como abanto disfrazado de halcón o reptil con alas de pega). Menos comprensible, me parece a mí, son los pollos picantones que le hacen la ola desde Europa y le ayudan a atemorizar a las gallinas y a reunirlas para que el gallo supremo tenga que esforzarse lo menos posible para fecundarlas o lo que se preste a su antojo, por las buenas o por las malas. Esos pollos tan patriotas, tan de alardear de que su corral es lo primero, resulta que ven con buenos ojos que lo que haga el preexcelso gallo foráneo prevalezca —aun a costa de daños incuestionables y reconocidos a las granjas propias, a las que desprecia con frecuencia—, con el peregrino argumento de que nos lo merecemos, de que nos lo hemos ganado a pulso, de que Donald Triunfo tiene razón. Tonto de mí: yo que creía que tras más de seis años de sanchismo y de ursulismo los españoles nos habíamos ganado el cielo con creces, y, ahora, resulta que la derechona valiente se somete al trumpismo y nos dice que lo que nos hemos ganado sobradamente es el infierno, que Sánchez y nosotros, los de plumaje raso, somos lo mismo, que los ganaderos, los pescadores y los agricultores, también los que han “voxtado”, serán conveniente y justamente castigados por la ira gallita y desamparados por sus representantes, los patriotas irreductibles, y que, definitivamente, la solución para nuestras cuitas es la Europa de las naciones, cada una mirando exclusivamente por sus intereses, como hacen los “Estados Trumpistas de América” (lo dicho, soy tonto de remate: yo, pensando hasta hoy que, sin ir más lejos, esto había generado las dos últimas guerras mundiales). A ver si van a acabar haciendo bueno a Sánchez (trumpista de tapadillo) y frustrando una vez más la posibilidad del cambio; a ver si va a ser que se está mejor en la trinchera insultando a los próximos que al frente de las tropas para dar la batalla. Yo no sé, los “voxtantes” sabrán.





Sea como sea, nuestro gallito parece estar dispuesto a todo: para él lo mismo dan Canadá que Groenlandia, que Panamá, que Méjico, que el liberalismo económico, que Ucrania, que la Unión Europea, que Gaza…, todo tiene soluciones fáciles y rápidas, fundamentalmente si no se tienen condicionantes éticos. Canadá, un Estado asociado medio libre; Groenlandia, una gran mina con bases norteamericanas, y que paguen las infraestructuras los europeos, que para eso es suyo; Panamá, ¡confísquese!; Méjico, que no tenga derecho ni a golfo; el liberalismo: nada que tenga que ver con el libre comercio, sino que el “trumpliberalismo”, la solución democrática a todos los problemas, a saber, aranceles, aranceles y aranceles; Ucrania, un error geográfico: que vuelva la URSS, que todo era más fácil, pero con zar; la Unión Europea: una panda de vagos burócratas que se aprovecha constante y tradicionalmente de los Estados Unidos, por lo que debe pagar por existir y expiar sus culpas comprando solo productos (sobre todo armas) y materias primas norteamericanos, si no, extorsión arancelaria al canto; Gaza, nos lo quedamos, no por la fuerza ni por las armas, no (eso no sería ni democrático, ni pacífico ni mediterráneo), por la cara, porque yo lo valgo, y, así, sí que no se pondrá el sol en nuestro imperio, que, además, se nos va quedando pequeño Mar-a-Lago, incluso todo Palm Beach.





No dejo de oír en estos días, a modo de argumento falaz, que a Trump ya lo conocíamos, que piensa como un empresario, que lo que dice y lo que hace forma parte de su estilo de negociación: presiona para conseguir lo máximo posible, algo así como un demócrata rudo. Pero yo, haciendo gala de mi natural torpeza, no acabo de entenderlo, porque creía que negociar implicaba acordar y concertar, no amedrentar, coaccionar e imponer; y, por otro lado, pensaba que el estilo tenía que ver con el modo con el que nos enfrentamos a los acontecimientos, frente a la actitud, que se refiere a la disposición íntima bajo la que concebimos el mundo. Yo no sé ustedes, pero, cuando en mi niñez y mi juventud, primero, y, desgraciadamente, también más tarde, me he encontrado con macarras, abusones y mangantes que, por ejemplo, me querían quitar (a veces lo conseguían), el dinero, el bocadillo o el balón, o, cuando veo que, hoy en día, alegremente te pueden robar el coche u ocuparte impunemente la vivienda, no se me pasa por la cabeza que esto se deba a un estilo peculiar de ver la vida, sino que se trata de actitudes intolerables ante esta, que hay que oponerse a ellas y combatirlas, porque son perniciosas para la convivencia y, consecuentemente, para la vida.





Esto del Trumpismo, como el Wokismo, no son más, ahora sí, que dos estilos de imperialismo parlamentario absolutista que se retroalimentan, en la medida en que la existencia del uno se intenta justificar por la necesidad de combatir el otro. El primero, además de nacionalista, más zafio, grosero y vertical. El segundo, acaso más preocupante por ser menos evidente, más ideológico, más violeta, sonriente, ecoglobalista, transversal y horizontal. El primero, de todo para mi país, y el resto, a medias, y dad gracias: de limosna y no protestes. El segundo, más zen: de no tengas nada, que ya me lo quedo yo sin que te enteres de qué hago con ello, porque serás más feliz. En ambos casos, autarquías de aspecto más o menos pulcro, que se sustentan en la ignorancia y la irresponsabilidad de pueblos cada vez más dependientes, y que se salvan de la dictadura porque hay, de momento, urnas y, todavía, decencia en una mayoría de jueces, a los que, por igual —no hay más que oír las declaraciones del gallito rubio y del pollino de nuestro terruño y sus cortesanos respecto a los magistrados cuando no se pliegan a adaptar la ley a su conveniencia; vamos, que parece que ha comenzado la berrea—, se ataca porque son, simplemente, el valladar democrático ante los atropellos, la injusticia y la mentira.