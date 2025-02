¿Son delincuentes los administradores de fincas?

Tengo un trastero en la calle Martín Abanto nº 3 de Zaragoza. Hace 5 meses tuve unas filtraciones procedentes de la comunidad de al lado. La cual me produjeron unos desperfectos, tanto en el continente como en el contenido. Llamé al administrador de fincas que nos lleva el garaje, Neri Burillo, para que se pusiera en contacto con Reale, pues es el seguro de la comunidad. La primera respuesta que me da la gestora fue que lo hiciera yo porque ella tenía mucho trabajo. Traté de hacerlo, pero, viendo la dificultad, volví a llamarla. Ésta me contestó que como las filtraciones solo me afectaban a mí, nuestro seguro no me defendía, que fuera yo al Defensor del Consumidor. Fui a este organismo y después de redactar éste una carta a Reale aportando un presupuesto de un albañil, el abogado me confesó que, puesto que pagamos a la administradora y al seguro, ellos tienen la obligación de defenderme. Después de esto, llamé a la administradora y le pedí el nombre y el teléfono del nuestro seguro y ésta me dio el teléfono de Generali.

Llamé y, casualmente, se trataba de una correduría que tiene el mismo apellido que la administradora. Y pensé: ¿tendrá la correduría algún descuento por no tener siniestros? Porque, ya empiezan a ser habituales los fraudes de los administradores de fincas.

Por la mañana llamé a ese teléfono y por la tarde me llamó el perito de Generali. Éste me pidió toda la información que tuviera del siniestro y se la di. Por la tarde del mismo día me llamó un carpintero del Generali para ir a ver la puerta. Me sorprendió que la administradora, Neri Burillo, me negara sus servicios tan tontamente. Y eso es lo que me indigna. Por eso quiero denunciarlo aquí.