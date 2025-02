San Valentín: 5 consejos de expertos de Enalta para los que han sufrido la pérdida de la pareja

Más allá de la ausencia: los expertos de Enalta apuntan consejos para honrar el amor en San Valentín Se acerca San Valentín, un día que se celebra el amor. Pero ¿qué ocurre cuando el amor toma una forma diferente, cuando se transforma en recuerdo? Para quienes han perdido a su pareja, esta fecha puede ser especialmente emotiva. El dolor de la ausencia se siente con más intensidad, y la gestión emocional puede ser un desafío.

Por ello y con el objetivo de ayudar a las personas que están transitando este duelo e ir más allá del servicio funerario más convencional, los expertos del Grupo Enaltahan preparado cinco consejos para una mejor gestión emocional propia y de ayuda a terceros y para honrar la memoria de quien ya no está.

Abrazar las emociones: no hay una manera "correcta" de sentir durante el duelo. Experimentar emociones como tristeza, nostalgia, dolor o incluso culpa, es natural, y reprimirlas dificulta el proceso de sanación. Es importante no invalidar estos sentimientos porque es fundamental para procesar la pérdida. Asimismo, no se debe decir a la persona que está atravesando el duelo, aunque haya pasado tiempo, que tiene que sentirse de determinada manera, o que no diga o no piense esas cosas.

El tiempo es único: el duelo es un viaje personal, con sus propios ritmos y etapas. No compararse con los demás ni forzarse a "superarlo" rápidamente es crucial. Respetar el propio tiempo y darse permiso para sanar a la propia manera es esencial. Cada paso, por pequeño que sea, es un paso adelante. Si bien tradicionalmente se hablaba de un periodo de duelo de un año, la investigación actual sugiere que este tiene diferentes etapas y no siempre de evolución lineal. Aunque el duelo agudo, la fase más intensa, puede durar entre 6 y 12 meses*, la intensidad y la duración varían considerablemente según la persona, la relación con el fallecido, las circunstancias de la muerte y el apoyo social recibido. Algunas personas pueden experimentar un duelo más prolongado, y esto no es necesariamente patológico.

Mantener viva la llama del recuerdo: recordar los momentos felices compartidos con la pareja es una forma de mantener viva su memoria y encontrar consuelo en medio de momentos complicados. Enalta resalta la importancia de hacer de cada despedida una oportunidad para que las personas honren la historia de cada vida. Mirar fotos, escuchar su música favorita, visitar lugares especiales que compartieron... Crear un espacio de recuerdo con objetos que simbolicen su amor. Estos pequeños rituales pueden traer paz y reconfortar el alma.

Buscar la mano amiga: aunque el aislamiento pueda parecer una respuesta natural, el apoyo de familiares y amigos es crucial. El apoyo social actúa como un amortiguador del impacto emocional de la pérdida. Hablar con otros, compartir recuerdos y, simplemente, sentir que uno no está so con su dolor puede marcar una gran diferencia en el proceso de duelo. Según un reciente estudio*, las personas con fuertes redes de apoyo social experimentan una menor intensidad de síntomas de duelo y una mejor adaptación a la vida después de la pérdida.

Considerar la ayuda profesional: un terapeuta especializado en duelo puede proporcionar herramientas y estrategias para afrontar el dolor, la soledad y los desafíos emocionales que surgen tras la pérdida. Además, pueden ayudar a identificar y abordar complicaciones como el duelo prolongado o el complicado, que pueden interferir significativamente con la capacidad de retomar la vida. La terapia de duelo, especialmente la terapia cognitivo-conductual, puede ser efectiva para reducir los síntomas de depresión y ansiedad en personas que han perdido a su pareja*. Si bien el apoyo social es fundamental, la ayuda profesional ofrece un nivel de atención y profesionalidad específico que puede ser esencial para una recuperación emocional saludable. Grupo Enalta se compromete a ofrecer un acompañamiento integral y personalizado, ayudando a las familias a transitar por los momentos difíciles con apoyo, transparencia y vocación de servicio. Creen que el amor, en todas sus formas, merece ser honrado y recordado.

* Revista OMEGA - Journal of Death and Dying, The American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Association