Navegando Arquitecturas de Mujer (NAM), premio COACM a la Difusión de la Arquitectura

Este proyecto de investigación caracteriza las obras de arquitectura de autoría exclusivamente femenina, singular o plural, llevadas a cabo en España entre la restauración democrática y la crisis global de 2008 con el objetivo de conocer, reconocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la cultura arquitectónica posmoderna española y cómo sus intereses, inquietudes y prácticas han conectado con la sensibilidad de los ODS y con uno de los fundamentos del concepto de calidad en la arquitectura En los últimos Premios A&U del COACM, el Premio 'Difusión de la Arquitectura' fue para 'NAM. Navegando Arquitecturas de Mujer 'por la claridad y sencillez de una App para la difusión de arquitecturas olvidadas'.

El proyecto está dirigido por María Elia Gutiérrez Mozo, catedrática de la Universidad de Alicante (UA), quien lo lidera como investigadora principal (IP) desde el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género (IUIEG) de esta misma Universidad. De su equipo también forman parte José Parra, Ana Gilsanz y Asunción Díaz, entre otros arquitectos y profesionales de otras disciplinas.

Fue Ana Gilsanz quien recibió el premio, en Cuenca, de manos de Inmaculada Gallego, vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha, poniendo el acento en que también lo es para "las más de 500 obras que tenemos en la aplicación", y dio las gracias a la comunidad de estudiantes y arquitectos que ya la utilizan.

NAM es el principal resultado de transferencia de conocimiento a la sociedad del proyecto "Miradas Situadas: Arquitectura de Mujer en España desde Perspectivas Periféricas, 1978-2008" (2021-2023), concedido a grupos de investigación consolidados por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. NAM recoge, documenta y ubica las obras de arquitectura de mujeres estudiadas en el proyecto. En la actualidad, ya son más de 500.

El proyecto de investigación se propone caracterizar, en sus rasgos propios, las obras de arquitectura de autoría exclusivamente femenina, singular o plural, llevadas a cabo en España entre la restauración democrática y la crisis global de 2008 con el objetivo de conocer, reconocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la cultura arquitectónica posmoderna española y cómo sus intereses, inquietudes y prácticas han conectado, de forma pionera, con la sensibilidad de los ODS y, por tanto, con uno de los fundamentos del concepto contemporáneo de calidad en la arquitectura.

El proyecto se lleva a cabo desde dos premisas fundamentales: por un lado, producir un conocimiento situado que tome en consideración las circunstancias y dificultades en las que estas mujeres han trabajado, de manera que el objeto arquitectónico no aparezca descontextualizado; y, por otro, hacerlo desde una posición periférica que cuestione los modos hegemónicos de difundir y prestigiar la arquitectura.

NAM, a través de su interacción con las utilidades de Google, geolocaliza las obras en todo el territorio nacional. Esto permite seleccionar puntos de interés y, con ellos, generar y guardar rutas personalizadas en función de distintos parámetros de búsqueda, por ejemplo: autoría, tipología, uso, escala o cercanía de las obras que se desea visitar.

Cada obra, además, incluye una ficha accesible desde el móvil consistente en información básica (autora, año de proyecto y realización, superficie, etc.), fotografías, documentación gráfica, bibliografía disponible, otros enlaces y textos explicativos que dan cuenta de la investigación realizada para cada entrada.

NAM funciona asimismo como un archivo digital matrístico en abierto y cooperativo, a través de un activismo transmedial (nuevos y viejos medios, redes sociales, artículos científicos, documentales, etc.). Contribuye a la consecución del ODS 5, igualdad de género, completando ausencias en los relatos hegemónicos que ignoran las obras realizadas por arquitectas, alejadas de los focos mediáticos. Y mostrando otras maneras de entender y ejercer la profesión, sirviendo referentes y brindando una comunidad a la que sumarse libremente.

El proyecto ha desvelado que las aportaciones de las mujeres a la cultura arquitectónica posmoderna española atienden a varios aspectos: uno, técnico-constructivo, en el cual muestran un loable equilibrio entre el despliegue material y estructural empleado y los fines a los cuales sirve, poniendo de manifiesto una saludable racionalidad que ni inhibe ni exhibe el aparato tecnológico. Dos, funcional, detectando un encomiable cuidado puesto a contribución de solucionar las necesidades de las personas con especial atención a los espacios in-between, la accesibilidad universal, la perspectiva de género y generación, el mantenimiento y la conservación del edificio o la economía. Tres, formal, donde las mujeres, perfectamente informadas y al corriente de los debates de actualidad en la disciplina, sin embargo, son reticentes a entregarse sin reservas a las últimas modas o "ismos", manteniendo una actitud sabia y prudente respecto a los mismos y atemperando radicalidades casi siempre.

Todas estas aportaciones conectan, además, con un entendimiento actual de la calidad en la arquitectura que coloca en su centro mismo la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Reconocimientos recibidos

Además de galardonada en los II Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha de 2024 con el Premio COACM en la categoría de Difusión de la Arquitectura, la aplicación NAM ha sido seleccionada en los Premios de Arquitectura del CSCAE de 2023; y elegida por el Comité Evaluador ex profeso como uno de los 10 casos publicados en La cultura en las iniciativas de desarrollo sostenible. Casos inspiradores de trabajo en ODS en territorios rurales y urbanos realizado por REDS-SDSN Spain (Madrid, 2024).