Gran acogida de los vinos de Bodegas Pandora en Barcelona Wine Week 2025

Bodegas Pandora valora de forma muy positiva su participación en la Barcelona Wine Week 2025, donde ha tenido la oportunidad de compartir sus vinos con un público diverso y fortalecer su presencia en el sector. Durante los tres días de feria, la bodega recibió en su stand a numerosos clientes, distribuidores y profesionales del mundo del vino, quienes pudieron conocer de primera mano la filosofía y el compromiso de la firma con la calidad y la innovación.

El evento ha permitido a Bodegas Pandora fortalecer relaciones comerciales, establecer nuevos contactos y compartir su pasión por el vino con un amplio abanico de asistentes. La bodega destacó por la acogida de sus vinos, entre ellos el Rosa Zarza, un tinto de autor elaborado con Tinta de Toro de viñedos prefiloxéricos, que recientemente obtuvo la Medalla de Oro en los Wines from Spain Awards 2025. Asimismo, su Verdejo Sobre Lías, galardonado con la Medalla de Plata, sorprendió por su frescura y complejidad, reafirmándose como una de las apuestas más interesantes de la bodega.

Además, los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar otros vinos emblemáticos de la bodega, como los singulares Pandora OVO, una gama vinificada en huevo de cerámica que resalta la pureza de la variedad, el elegante Pandora Godello, una referencia de la Denominación Vino de la Tierra de Castilla y León, y el sofisticado Pandora Sauvignon Criado en Barrica, que mostró su complejidad y capacidad de evolución en copa. Estos vinos despertaron un gran interés entre los asistentes, consolidando a Bodegas Pandora como una de las bodegas con propuestas más innovadoras dentro de la DO Rueda.

La participación en la Barcelona Wine Week ha supuesto una oportunidad clave para Bodegas Pandora, no solo para mostrar la singularidad de sus vinos, sino también para conocer de cerca las tendencias del sector y explorar nuevas alianzas estratégicas. Desde la bodega han calificado el evento como "altamente productivo y enriquecedor", destacando la gran afluencia de visitantes y el interés despertado por su propuesta vinícola.

Con esta exitosa participación, Bodegas Pandora reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación, apostando por la elaboración de vinos que emocionen y conquisten paladares en los mercados nacionales e internacionales.