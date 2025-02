Descubrir y solucionar el déficit de magnesio con 180 the concept

La experta antiaging Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, revela cómo identificar la falta de este mineral y cómo suplir su carencia Se trata de uno de los minerales esenciales presentes en el cuerpo y es que, el magnesio, participa en un gran número de reacciones bioquímicas del organismo que incluyen desde la función muscular y la síntesis de proteínas hasta el mantenimiento del corazón en buenas condiciones y un correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Pero, más allá de todo ello, el magnesio también es un gran aliado para el cuidado de la piel y bienestar. La directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 the concept, Gema Cabañero,explica cuáles son los síntomas de su falta y cómo mantenerlo en sus niveles óptimos.

¿Cuáles son los síntomas de la falta de magnesio?

Aunque es un mineral muy beneficioso para el organismo, el cuerpo no lo produce por sí mismo, por lo que se debe aportar a través de fuentes externas, como la alimentación o, en algunos casos, suplementación. Este motivo es el mismo que hace que se pueda producir una deficiencia del magnesio que puede manifestarse a través de diferentes síntomas.

Gema Cabañero, indica que "unos niveles bajos de magnesio inciden en los de la melatonina, por lo que se puede notar una disminución de energía y una sensación persistente de cansancio y fatiga. Además de ello, su deficiencia también puede dificultar la relajación, lo que mantiene en un estado de alerta que dificulta el descanso adecuado".

Más allá del estado anímico, la falta de magnesio también puede jugarle una mala pasada al aspecto físico.

"El magnesio juega un papel fundamental en la estabilización de las cadenas de ADN y ARN, algo esencial para la correcta regeneración celular. Por lo tanto, unos niveles bajos del mismo pueden verse reflejados en una piel con mayor sensibilidad, irritaciones y más apagada" explica la experta. "También un déficit de magnesio reduce la absorción de calcio y otros minerales esenciales para la fortaleza de las uñas, haciendo que se rompan o descamen con más facilidad" añade Cabañero.

El magnesio, un mineral clave para…

El magnesio es el cuarto mineral con más presencia en el organismo, desempeñando un papel esencial en más de 300 reacciones enzimáticas y, por lo tanto, mantener unas cantidades estables resulta primordial.

Desde 180 the concept indican que "el magnesio cumple una función esencial en el mantenimiento de la salud de los huesos, contribuyendo a una asimilación adecuada de calcio y previniendo la pérdida ósea". También mejora el tránsito digestivo, "es un elemento clave para poder realizar correctamente la digestión y controlar la flora intestinal. Las enzimas que forman parte de este proceso necesitan del magnesio para la correcta absorción de nutrientes. Del mismo modo, el magnesio tiene una suave función laxante que permite al organismo eliminar las toxinas adecuadamente", mencionan.

Por otro lado, desempeña una función vital en correcto mantenimiento del ritmo cardiaco. "Al tratarse de un elemento que ayuda a mantener el correcto equilibrio de los fluidos, ayuda a controlar la presión arterial y ayuda a fluidificar la sangre, por lo que es un protector arterial y evita la formación de trombos".

Otro de sus beneficios más conocidos, especialmente en lo que respecta a la salud femenina, es su capacidad para mejorar los conocidos síntomas del síndrome premenstrual. Cabañero declara que "su capacidad para regular funciones clave en el sistema nervioso, hormonal y muscular lo hacen un mineral beneficioso para regular el estado de ánimo en estos días. Además, ayuda a relajar los músculos del útero, evitando calambres y cólicos menstruales. Asimismo, equilibra los niveles de sodio y potasio, ayudando a reducir la sensación de pesadez e inflamación en el cuerpo".

¿Cómo aumentar los niveles de magnesio?

A la hora de buscar un suplemento que ayude a elevar los niveles de magnesio, será esencial que se preste atención a la forma de magnesio presente en la fórmula nutricosmética. Tal y como indica Cabañero, "no todas las formas de magnesio son igual de efectivas y es que, cada una, tiene diferentes niveles de biodisponibilidad y de ello también dependerá los efectos beneficiosos que aporte".

En este sentido, una de las formas más habituales de encontrarlo es en forma de citrato de magnesio. "Se obtiene mediante la combinación de magnesio con ácido cítrico y es una de las formas más habituales de encontrarlo gracias a su alta biodisponibilidad. Es especialmente útil para tratar problemas digestivos, como el estreñimiento, ya que actúa como un suave laxante y también para regular el sistema nervioso", agrega Cabañero.

Plan tranquilidad, la nutricosmética para unos niveles de magnesio óptimos

El Plan Tranquilidad y Antiestrés de la firma nutricosmética 180 the concept se trata de una formulación nutricosmética que incluye citrato de magnesio entre la lista de sus principales ingredientes y está diseñada específicamente para actuar sinérgicamente desde el interior del organismo estimulando los procesos biológicos naturales que reducen el estrés. Con el incremento de la producción de energía celular en forma de ATP, promueve la revitalización celular y aporta vitalidad, frenando el círculo del estrés oxidativo, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento. Al aportar los nutrientes necesarios para un correcto funcionamiento metabólico, consigue que músculos y la piel se vean también beneficiados.

Además del citrato de magnesio, entre sus otros ingredientes también destacan la L- Arginina, la maca y Ovoderm®️, un ingrediente proveniente de la membrana del huevo que actúa como precursor del colágeno, siendo un excelente reparador de arrugas y líneas de expresión. Además, otro de los beneficios de este plan es su actuación clave como escudo frente a los radicales libres gracias a contar con el antioxidante PureWay- C®️, forma patentada de vitamina C.