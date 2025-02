El experto cardiólogo intervencionista de Policlínica Gipuzkoa, Ramiro Trillo, presenta los avances en implantaciones de válvulas aórticas percutáneas en Dubái

El cardiólogo intervencionista Ramiro Trillo, jefe del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de Policlínica Gipuzkoa, presentó en una ponencia magistral los avances en el alineamiento comisural para la implantación de válvulas aórticas percutáneas (TAVI) durante el congreso internacional "Advanced Therapies Summit 2025", celebrado los días 6 y 7 de febrero en Dubái El experto cardiólogo intervencionista y jefe del Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de Policlínica Gipuzkoa, Ramiro Trillo, ha presentado una ponencia magistral en el congreso "Advanced Therapies Summit 2025", celebrado los días 6 y 7 de febrero en Dubái, sobre cardiología intervencionista y cardiopatías estructurales, fundamentalmente orientado al implante percutáneo de válvulas aórticas percutáneas (TAVI) en pacientes con estenosis aórtica severa.

Ramiro Trillo es uno de los mayores expertos internacionales en la implantación de la válvula aórtica percutánea y centró su ponencia en una técnica concreta para mejorar el alineamiento comisural en la implantación de la TAVI en pacientes con estenosis aórtica severa.

Más de 300 expertos en cardiología intervencionista procedentes de Europa y Oriente Medio se dieron cita en este congreso internacional, para debatir sobre las últimas innovaciones en tratamientos estructurales y terapias avanzadas.

Durante el congreso, el jefe del servicio de Cardiología Intervencionista de Policlínica Gipuzkoa, Ramiro Trillo, formó parte del selecto panel de expertos que abordaron los avances en TAVI (Implante Transcatéter de Válvula Aórtica) y terapias estructurales del corazón.

En particular, el viernes 7 de febrero, presentó la ponencia "Commissural Alignment – why and how to do it with ALLEGRA™", donde explicó la importancia del alineamiento comisural en el implante de válvulas aórticas y su impacto en la durabilidad y funcionalidad de estas prótesis.

El congreso, que contó con la participación de referentes internacionales en la especialidad, ofreció sesiones de casos en vivo, debates interactivos y presentaciones sobre nuevas tecnologías en el campo de la cardiología intervencionista. La presencia de Ramiro Trillo en este foro refuerza el compromiso de Policlínica Gipuzkoa con la innovación y la excelencia en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Hoy, 14 de febrero, día mundial de las cardiopatías congénitas, resulta oportuno recordar que la primera TAVI se puso en España en 2008 y, en la actualidad, se colocan cada año alrededor de 10.000 válvulas aórticas percutáneas, siendo Policlínica Gipuzkoa uno de los centros de referencia en todo el Estado por el volumen y la pericia en su implantación.