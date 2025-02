¡Estos son unos de los mejores préstamos del mes de febrero!

Nerea Gastesi (Banqmi)

Recuperarse de la cuesta de enero no es fácil, y es por ese motivo que puede ocurrir que llegue el mes de febrero y haya personas que aún estén arrastrando ese lastre económico. Para aquellas personas una manera de dar un impulso a su economía doméstica puede ser adquirir un préstamo para cualquier finalidad.

Desde el comparador financiero Banqmi recuerdan que actualmente existen múltiples préstamos adaptados a las necesidades de cada uno. Para aquellos que buscan financiación en Banqmi recomiendan los préstamos que se muestran a continuación.

Para empezar se puede destacar el préstamo Freedom + de Banco Mediolanum. Ofrece entre 5.000 y 20.000 euros a devolver en un plazo mínimo de 1 y máximo de 7 años. Para disfrutar de estas condiciones será necesario cumplir los siguientes requisitos: tener domiciliados en los últimos 6 meses ingresos recurrentes derivados de la actividad profesional por un importe mínimo de 1.000 euros al mes en la entidad; ser trabajador por cuenta propia, ajena o sociedades profesionales (con aval cliente persona física); disponer de unos ingresos entre todos los titulares del préstamo de más de 30.000 euros y contar con una antigüedad de mínimo 6 meses como cliente de la entidad.

Por su parte, Cetelem comercializa una financiación en la que un usuario podrá obtener hasta 60.000 euros con un periodo de amortización máximo de 8 años. Se trata de una opción a tener en cuenta si una persona necesita saldar alguna deuda concreta o quiere emprender un nuevo proyecto. Sin embargo, no acepta a personas que se encuentren en listas de morosos como ASNEF.

Para aquellos que lo que necesitan es reunificar sus deudas, es decir, compilar todas las cuotas con sus respectivos intereses en una sola, Younited Credit es una buena alternativa. La persona interesada dispondrá de hasta 50.000 euros para finiquitar sus cuentas pendientes y, de esta manera, tener tan solo un pago cada mes. La principal ventaja de este producto es que la respuesta a la solicitud se recibe en menos de 48 horas.

Por último, Go Bravo no es una entidad que ofrezca un préstamo en sí. Un experto de la compañía realiza un estudio del cliente y a partir de ahí le presenta un plan personalizado con el que podrá saldar sus deudas de la manera más cómoda posible. Dicho de otra manera, no hay una financiación estándar, sino que es en función de la situación del usuario.

En definitiva, existen múltiples préstamos adaptados a diversas circunstancias. El comparador financiero Banqmi siempre recomienda comparar antes de decantarse entre un producto u otro.