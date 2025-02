Transformar una empresa; Formación en inglés bonificada y cerca con MY ENGLISH HOUSE

En el competitivo entorno global actual, dominar el inglés es esencial para alcanzar el éxito empresarial. MY ENGLISH HOUSE se ha consolidado como una academia de inglés líder, especializada en ofrecer cursos bonificados para empresas que abarcan todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Gracias a la formación estatal a través de Fundae, estos programas permiten que cada trabajador pueda solicitar y beneficiarse de la formación sin que la empresa tenga que asumir costes adicionales.

La oferta formativa de MY ENGLISH HOUSE se adapta a las necesidades específicas de cada organización, brindando la opción de realizar los cursos en modernas instalaciones o, de manera in situ, directamente en la empresa. Esta flexibilidad facilita la integración de la formación en la rutina laboral, combinando teoría y práctica mediante actividades interactivas y ejercicios aplicados a situaciones reales del entorno empresarial.

La metodología innovadora que emplea MY ENGLISH HOUSE destaca por su enfoque práctico y personalizado. Los cursos, diseñados para mejorar la comunicación interna y externa, fomentan el trabajo en equipo y fortalecen la competitividad en el mercado global. Además, el compromiso con la excelencia educativa se refleja en la calidad del profesorado y en la constante actualización de los contenidos, garantizando una formación acorde a las demandas del mundo profesional.

Utilizando el porcentaje de bonificación que dispone cada empresa a través de Fundae, se posibilita el acceso a una formación de alto nivel sin necesidad de una inversión directa. Esta oportunidad impulsa no solo el desarrollo profesional de los empleados, sino que también contribuye a crear un entorno laboral innovador y dinámico, en el que la mejora continua es una prioridad.

Para conocer más detalles sobre esta oferta formativa y para consultar en el centro más cercano, visitar el siguiente enlace: myenglishhouseacademy.com/ingles-bonificado-para-empresas/.