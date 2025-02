Bodegas Pandora ha sido reconocida en los Wines from Spain Awards 2025, obteniendo dos galardones

El vino tinto de autor Rosa Zarza ha sido galardonado con la Medalla de Oro. Este vino, elaborado con uvas de la variedad Tinta de Toro provenientes de viñedos prefiloxéricos, destaca por su carácter único y su capacidad para capturar la esencia de su terroir. Con notas profundas y complejas, Rosa Zarza ofrece una experiencia sensorial que cautiva a los amantes del buen vino.

Por su parte, el Pandra Verdejo Sobre Lías ha recibido la Medalla de Plata, reafirmando la excelencia de los vinos blancos de la Denominación de Origen Rueda elaborados por Bodegas Pandora. Este Verdejo, sometido a una crianza sobre lías que le aporta untuosidad y complejidad, refleja el compromiso de la bodega con la innovación y la calidad. Con una frescura inigualable y notas de frutas tropicales y toques herbáceos, Pandora Verdejo Sobre Lías se presenta como una opción ideal tanto para maridar platos como para disfrutar en ocasiones especiales.

Los Wines from Spain Awards son una competición internacional organizada por ICEX/Wines from Spain en colaboración con Mundus Vini, que busca promover los vinos españoles de calidad en mercados clave a nivel mundial. Los vinos galardonados serán presentados oficialmente en la feria ProWein 2025, donde se llevarán a cabo catas y eventos para destacar su excelencia.

Productos de España

Estos reconocimientos no solo celebran el trabajo bien hecho, sino que también motivan a Bodegas Pandora a seguir innovando y elaborando vinos que emocionen a quienes los disfrutan. La bodega reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad, pilares fundamentales de su filosofía.

