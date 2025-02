CO2 Gestión, FOXY y la Fundación Alcoraz inauguran en Salamanca la plantación de su 11º bosque

Ni la distancia ni la lluvia han frenado que FOXY (ICT Ibérica), la Fundación Alcoraz y CO2 GESTIÓN hayan inaugurado su 11º bosque en España. Dentro de la iniciativa 'Juega tu papel', que desarrollan conjuntamente han plantado un nuevo bosque en la localidad de Serradilla del Llano (Salamanca). Esta masa forestal, compuesta por más de 1.000 árboles, forma parte del compromiso de ambas entidades con la reforestación y la lucha contra el cambio climático.

Con esta nueva plantación, el programa 'Juega tu papel', iniciado en 2021, ha superado ya los 10.000 árboles plantados en diferentes puntos de la geografía española. El objetivo principal de esta iniciativa es crear sumideros de CO2 que no solo contribuyan a mitigar el impacto ambiental, sino que también enriquezcan la biodiversidad de las zonas donde se llevan a cabo estas reforestaciones.

Un bosque con impacto ambiental positivo Este bosque no es una simple plantación, sino que tiene un significado especial, ya que contribuye a la recuperación de una zona que sufrió los estragos de un incendio forestal. En 2022, Serradilla del Llano fue una de las áreas más afectadas por un devastador incendio dentro del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, el cual arrasó miles de hectáreas de bosque autóctono y causó un grave impacto en la biodiversidad local. La regeneración de estos terrenos es fundamental para restaurar el ecosistema, mejorar la biodiversidad y prevenir la erosión del suelo, evitando así la desertificación de la zona. Con esta acción, no solo se plantan nuevos árboles, sino que se devuelve la vida a un entorno que había quedado gravemente afectado. De este modo, la iniciativa refuerza el compromiso medioambiental de FOXY (ICT Ibérica) y la Fundación Alcoraz, contribuyendo activamente a la recuperación de ecosistemas.

En la jornada de inauguración de este bosque han estado presentes José Luis Pérez Quintana, director de ICT Ibérica (FOXY); César Slocker, Marketing Manager de ICT Ibérica; Juan José Camacho, responsable de Desarrollo y Proyectos de la Fundación Alcoraz. Además, han contado con la presencia de Ignacio Lafuente, director de CO2 GESTIÓN, empresa encargada de la ejecución técnica del proyecto.

Una alianza para un futuro más verde El programa 'Juega tu papel' es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre empresas y fundaciones con valores compartidos puede generar un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Con la inauguración de este 11º bosque, FOXY, la Fundación Alcoraz y CO2 GESTIÓN reafirman su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

La iniciativa continuará en el futuro con nuevas plantaciones, sumando esfuerzos para restaurar ecosistemas, absorber emisiones de CO2 y fomentar la biodiversidad en distintas regiones de España.