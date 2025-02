Neusus Urban convierte los residuos en recursos útiles para las ciudades

Las ciudades son el reflejo del mundo moderno: dinámicas, vibrantes, pero también escenarios donde el impacto ambiental de la actividad humana se hace más evidente. Mientras las emisiones de los vehículos y la contaminación del aire han sido el centro del debate ecológico durante estas últimas décadas, un problema menos visible pero igual de preocupante sigue pasando desapercibido: la gestión de los neumáticos fuera de uso (NFU).

Según diversos estudios e informes realizados por organismos medioambientales, entidades de reciclaje y expertos en sostenibilidad, los NFU tienen un tiempo de descomposición muy lento, debido a su composición de materiales sintéticos y textiles no biodegradables, lo que afecta negativamente al entorno natural. Es por ello por lo que desde hace años se le da un valor importante al proceso de reciclaje de estos residuos.

Ante este debate, Neusus Urban ha encontrado una respuesta a esta cuestión, integrando innovación y sostenibilidad para convertir residuos en recursos útiles para la ciudadanía. Gracias a su modelo de economía circular, la marca leonesa ha conseguido transformar el caucho reciclado proveniente de neumáticos fuera de uso en señalética, corpóreas, esculturas y juegos gigantes y mobiliario urbano resistente, funcional, estéticamente atractivo y completamente sostenible.

Innovación y sostenibilidad en la nueva visión de Neusus Urban Una de las principales innovaciones de Neusus Urban es la reinvención del hormigón sostenible, una alternativa al hormigón tradicional con mejores propiedades técnicas y un impacto ambiental reducido. Gracias a sus propiedades y composición, este “nuevo material” ofrece mayor resistencia y menor consumo de recursos energéticos y naturales, proporcionando una opción más eficiente para la creación y gestión de espacios urbanos.

Además, la empresa ha incorporado un sistema de reciclaje de plásticos procedentes del recubrimiento de cables de alta, media y baja tensión que son procesados por su empresa matriz, RMD. Este material, que anteriormente era descartado como residuo industrial, ahora se convierte en una materia prima valiosa para la fabricación del mobiliario y otras estructuras urbanas.

Mediante la creación de este tipo de productos, Neusus Urban ofrece tanto a las administraciones públicas como a entidades privadas, opciones sostenibles y económicas para el desarrollo de sus proyectos urbanos. El objetivo es doble: reducir los residuos y promover la sostenibilidad como un valor clave en la planificación de las ciudades, inspirando a que se utilicen más materiales reciclados en el diseño y construcción del entramado urbano de las ciudades.

Un proceso de producción que prioriza la sostenibilidad El compromiso que tiene la marca con el medioambiente transciende del ámbito urbano puesto que su actividad y procesos industriales están alimentados por energías renovables como la biomasa o la energía fotovoltaica. Asimismo, la marca, de la mano de su matriz, ha puesto en marcha la creación de bosques como sumideros de carbono, reforzando su estrategia para compensar su huella ecológica y contribuir activamente a la regeneración del entorno natural.

El mobiliario urbano sostenible ya no es una idea futurista, sino una realidad que está cambiando la forma en que las ciudades gestionan sus recursos y residuos. Neusus Urban no solo responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles, sino que está marcando la diferencia al demostrar que los residuos pueden convertirse en oportunidades para mejorar la vida en las ciudades. Una de sus inicativas más destacadas que ciertos sectores públicos están implementando en sus ciudades es un servicio integral basado en la economía circular.

La marca ofrece a los ayuntamientos un servicio de recogida de residuos de caucho procedente ya sea de parques infantiles, rellenos de campos de futbol de césped artificial y/o neumáticos no gestionados por los sistemas integrados. Una vez recogido el residuo, se elabora un informe de compensación en el que se detalla el total de kilos recogidos, expresado en su equivalencia en neumáticos. Al municipio se le devuelve este residuo transformado en recurso, a través de la adquisición de mobiliario urbano sostenible, además de recibir un certificado de gestión responsable de residuos.