La IA revoluciona el mercado laboral; las habilidades humanas, la clave para no ser reemplazado

·85% los empleos de 2030 aún no existen.

·50% los trabajadores necesitarán actualizar sus habilidades en los próximos 5 años debido a la automatización.

·El 97% los ejecutivos creen que la IA transformará sus negocios, pero solo el 11% considera que su plantilla está preparada.

·Las habilidades más demandadas en 2024: pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones estratégicas y liderazgo digital.

·La educación tradicional ya no es suficiente: el 94% los empleados consideran que el aprendizaje continuo es clave para mantener su empleabilidad.

La inteligencia artificial ha dejado de ser algo del futuro para convertirse en una tecnología que fluye por las vidas como la electricidad. Su impacto en el mercado laboral es innegable y su capacidad para automatizar tareas rutinarias está cambiando la forma en la que trabajamos. Sin embargo, mientras que la IA acelera procesos y optimiza la eficiencia, las empresas se enfrentan a un nuevo reto: encontrar talento con habilidades humanas que la tecnología no pueda reemplazar.

Creatividad, liderazgo y toma de decisiones: el nuevo valor en el mercado laboral Según el informe realizado por el observatorio de la IA de IEBS y tthegap, revela que el 50% los trabajadores necesitará una actualización de sus habilidades en los próximos cinco años debido a la automatización. Paralelamente, las empresas no solo buscan profesionales con conocimientos en IA y herramientas digitales, sino perfiles capaces de liderar la integración de estas tecnologías con visión estratégica, creatividad y habilidades interpersonales.

"El verdadero diferencial no es qué tanto sabes de IA, sino cómo la usas a tu favor. La tecnología no reemplaza la empatía, la visión o la capacidad de liderar", explica Susana López - Ceo y fundadora de IEBS.

Las competencias más demandadas en la era de la IA Si bien el mercado laboral requiere profesionales con conocimiento en inteligencia artificial, big data y automatización, estudios recientes destacan que las habilidades humanas serán el verdadero motor del empleo en la era digital. Según el informe Future of Jobs 2023, las empresas buscan cada vez más candidatos con Pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas complejos.

"El desafío no es si la IA reemplazará empleos, sino qué tan preparados estamos para trabajar con ella", señala Susana López, primera ejecutiva de IEBS.

Educación y reskilling: la clave para adaptarse El ritmo acelerado de la transformación digital ha impulsado una demanda sin precedentes por programas de formación que combinen tecnología con desarrollo de habilidades humanas. La educación tradicional ya no es suficiente; la actualización constante se ha convertido en una necesidad para mantenerse competitivo en el mercado laboral.

Iniciativas como las Becas HumanEdge, que buscan formar profesionales con competencias digitales e inteligencia artificial sin descuidar el desarrollo de habilidades estratégicas, reflejan esta tendencia.

Según el Observatorio de la IA de IEBS, "el nuevo profesional no solo debe conocer la IA, sino aprender a integrarla en su día a día. No basta con tener competencias técnicas, sino que es necesario desarrollar habilidades humanas que aporten valor en un mundo digitalizado".

El debate sobre el impacto de la IA en el empleo sigue abierto. Sin embargo, hay algo claro: las máquinas no reemplazarán a los humanos, pero los profesionales que saben trabajar con IA reemplazarán a los que no lo hagan.

A medida que el mercado laboral evoluciona, la combinación entre competencias digitales y habilidades humanas marcará la diferencia entre quienes liderarán el futuro y quienes quedarán rezagados.