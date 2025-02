Repara tu Deuda Abogados cancela 68.664 € en Granollers (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor sufrió un ERTE por el COVID-19 y luego se quedó sin trabajo Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Granollers (Barcelona, Cataluña) una deuda que ascendía a 68.664 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “poco antes de la pandemia del COVID-19, le ofrecieron abrir una franquicia. Dado lo atractivo de la oportunidad y la posibilidad de mejorar, solicitó un préstamo para tener el capital para asociarse. Sin embargo, el confinamiento domiciliario propiciado por el Estado de Alarma hizo que las negociaciones se suspendieran y entrara en ERTE. Como su jornada laboral era de pocas horas, el deudor percibía pocos ingresos, lo que le obligó a hacer uso de un préstamo para hacer frente a sus gastos de vivienda y suministros. Una vez finalizado el ERTE se encontró sin trabajo. En ese momento dejó de pagar los préstamos”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Granollers (Barcelona) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre del pago de los importes pendientes.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Ese mismo año, el Parlamento de España había ofrecido una salida legal a personas que se encuentran en estado de insolvencia y que, a pesar de los esfuerzos por ponerse al día de los pagos, no consiguen hacerlo.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 310 millones de euros exonerados. Estas personas, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, sufren una angustia financiera que les produce un estrés muy elevado. El hecho de que algunos de los exonerados decidan dar un paso al frente y contar su experiencia hace que muchos decidan acogerse al proceso de segunda oportunidad.

El perfil de quienes acuden a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones cuyos resultados no fueron los deseados, personas que se encuentran en difíciles circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, etc.

