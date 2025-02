Aluvidal impulsa la sostenibilidad con innovaciones en aluminio en el Día Mundial de la Energía

La empresa con sede en Zaragoza celebra este día con soluciones en aluminio que mejoran la eficiencia energética y promueven la sostenibilidad Aluvidal, carpintería de aluminio en Zaragoza, está marcando la diferencia este 14 de febrero, Día Mundial de la Energía, con sus soluciones en aluminio diseñadas para contribuir significativamente a la eficiencia energética y a la conservación ambiental. Una jornada que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de hacer un uso cada vez más responsable y eficiente de los recursos energéticos y, especialmente, que estos procedan de las fuentes limpias y renovables que la naturaleza ofrece.

En esta línea, Aluvidal, como compañía líder en la fabricación e instalación de puertas, ventanas y cerramientos, también se compromete con el desarrollo sostenible, adoptando prácticas que no solo responden a las necesidades actuales de sus clientes, sino que también protegen el futuro del planeta.

Pensando en la sostenibilidad

Durante años, Aluvidal ha integrado la sostenibilidad en cada aspecto de su negocio, desde la selección de materiales hasta los procesos de fabricación. El aluminio, conocido por su durabilidad y su capacidad para ser reciclado sin perder calidad, se presenta como un componente clave en la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Y es que, los productos de aluminio de Aluvidal ayudan a reducir el consumo energético en edificaciones a través de una mejor aislación térmica y una mayor eficiencia en el diseño de los cerramientos.

Una cita importante

En el contexto del Día Mundial de la Energía, Aluvidal subraya la importancia de utilizar materiales y tecnologías que minimicen el impacto ambiental. Por eso, la empresa ha implementado innovaciones como el uso de vidrios de bajo emisivo y sistemas de cerramientos con rotura de puente térmico que mejoran el aislamiento de los edificios y reducen la necesidad de calefacción y refrigeración. Además, estas tecnologías no solo contribuyen a un entorno más cómodo, sino que también ofrecen una reducción notable en las facturas de energía de los usuarios finales.

Apoyo a la economía circular

Por otra parte, Aluvidal está muy comprometida con el ciclo de vida completo de sus productos. En esta línea, la empresa asegura que todo el aluminio utilizado sea 100% reciclable, lo que permite a Aluvidal apoyar la economía circular y reducir su huella de carbono. Este enfoque no solo responde a una demanda creciente de soluciones más verdes por parte de los consumidores, sino que también alinea a Aluvidal con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

Aluvidal en primera persona

La directiva de Aluvidal está activamente involucrada en promover la conciencia sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad. "Nuestro objetivo no es solo proveer productos de alta calidad, sino asegurarnos de que estos productos contribuyan a un mundo más sostenible", explica Cristóbal Vidal, CEO de Aluvidal. "Estamos orgullosos de nuestro papel en la promoción de prácticas de construcción sostenibles que ayudan a nuestros clientes a alcanzar sus propios objetivos ambientales".

Pero, además, Aluvidal también invierte continuamente en la capacitación de su equipo para asegurar que todos los empleados estén al día con las últimas tecnologías y prácticas sostenibles en la industria de la carpintería metálica. Esta formación permite a Aluvidal no solo mejorar sus procesos internos, sino también ofrecer un mejor servicio al cliente, proporcionando asesoramiento experto sobre cómo maximizar la eficiencia energética en proyectos de construcción y renovación.

Para aquellos interesados en aprender más sobre las soluciones sostenibles de Aluvidal y cómo pueden contribuir a la eficiencia energética de sus propiedades, la empresa ofrece consultas detalladas y personalizadas. Y es que, en un mundo donde la sostenibilidad se está convirtiendo en una necesidad imperativa, las soluciones de Aluvidal demuestran que es posible alcanzar la excelencia en la carpintería metálica sin comprometer los valores ambientales.