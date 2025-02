El 78% de las empresas ya incluye a la Dirección de Talento en el comité de dirección, reafirmando el papel estratégico de la gestión de personas en el entorno digital y cambiante

En un contexto empresarial que enfrenta retos cruciales relacionados con la competitividad, la innovación y la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante, HARKETING, consultora especializada en gestión de talento y marketing para recursos humanos ha desarrollado con la colaboración del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s, el Informe Anual sobre Tendencias en Gestión del Talento y Diversidad 2024-2025 El 90% de las organizaciones consideran que son pasivas o incluso detractoras ante el avance del liderazgo y la cultura digital. El 92% de las empresas apuesta por vincular sus objetivos empresariales a planes de retribución variable cuando se trata de impulsar un objetivo. Sin embargo, un 81% de las empresas declara no tener objetivos relacionados con la diversidad.

Un 70% de las empresas ve el teletrabajo como una forma de trabajo necesaria para atraer y fidelizar talento, o como una evolución natural. Sin embargo, el resto todavía lo ven como un privilegio o beneficio para el trabajador. Solo un 25% de las empresas manifiestan que aprovechan al 100% los fondos de Fundae para formar a sus personas. Otro 25% confiesan que los aprovechan poco o nada. Respecto a diversidad, un 71% de las empresas ponen el principal foco en el género, seguido de la nacionalidad y de la edad. El edadismo a debate.

Presentado conjuntamente por María de la Peña, directora de proyectos de Talento y Comunicación de HARKETING y María Luisa Melo, vicepresidenta del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON, este estudio tiene como objetivo generar una herramienta de referencia para las empresas, apoyándolas en la formulación de estrategias efectivas en gestión del talento y diversidad.

Entre sus principales hallazgos, destaca que el 78% de las empresas ya incluye a la Dirección de Talento en el comité de dirección, reafirmando el papel estratégico de la gestión de personas. Sin embargo, persisten importantes retos, como la brecha de género: solo 1 de cada 4 empresas ha alcanzado la paridad en sus comités de dirección.

"Este panorama evidencia que la función de recursos humanos está siendo por fin considerada como estratégica y parte del negocio. No como soporte a negocio. Nunca la gestión del talento fue tan protagonista y determinante en la competitividad de las organizaciones. Su solvencia es crucial ante los de este entorno digital y cambiante", asegura María de la Peña, directora de proyectos de talento de Harketing.

Liderazgo y cultura digital

El informe destaca una brecha preocupante a abordar en materia de liderazgo y cultura digital. Un 90% de las empresas encuestadas se encuentra en categorías de "Detractoras" o "Pasivas" en cuanto a la adopción de estas competencias, lo que indica una resistencia significativa a los cambios que demanda la digitalización.

En cuanto a competencias de liderazgo, las menos puntuadas en los líderes de hoy en día son habilidades tan relevantes como la comunicación, la inteligencia emocional y la gestión del dato. Sin embargo, el 62% de las empresas sigue sin gestionar de forma estratégica la formación de sus líderes.

La mayoría de las empresas (57%) sigue un modelo de objetivos cuantitativos y cualitativos para avanzar. Sin embargo, un 81% de las empresas reporta que no tienen objetivos específicos relacionados con la diversidad.

Los modelos de organización siguen siendo en su mayoría (85%) jerárquicos o están en proceso de cambio hacia estructuras más flexibles, esquema que se refleja también en los modelos de contratación, que avanzan a esquemas más flexibles.

El bienestar y la flexibilidad laboral han cobrado mayor relevancia tras la pandemia

El 97% de las empresas tiene alguna medida de salario emocional, lo que refleja un cambio hacia entornos laborales más positivos y saludables. Además, la flexibilidad laboral es valorada de forma sobresaliente, con un 85% de las empresas adoptando modelos de trabajo híbridos.

La de fuga de talento, tiene que ver en casi un 20% de los casos con las posibilidades de conciliación, lo que posiciona en clara desventaja a las empresas que no incluyen estas medidas en su propuesta de valor.

Además, el teletrabajo sigue generando debate. Mientras que un 69% de las empresas ve el teletrabajo como una forma de trabajar necesaria para atraer y fidelizar talento o una evolución natural, el 31% todavía lo percibe como un beneficio o privilegio otorgado a los empleados.

Diversidad en las organizaciones

El informe también aborda la cuestión de la diversidad dentro de la empresa. De acuerdo con los resultados del estudio, el 67% de las organizaciones ha implementado medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar sesgos, pero un tercio aún no lo ha hecho, lo que podría perpetuar prácticas injustas que limitan la diversidad. Por otro lado, un 56% de empresas está incorporando acciones de diversidad e igualdad en sus programas de formación, pero hay un porcentaje notable que solo cumple con los requisitos legales mínimos o que no aborda estos temas en absoluto.

Este panorama sugiere que, si bien la diversidad y la igualdad están ganando terreno en los últimos años, todavía existe un importante margen de mejora. De hecho, la gran mayoría de las empresas, un 82%, indica que no cuentan con un programa específico para el talento sénior. Estos programas son cruciales para aprovechar la dilatada experiencia y conocimiento de los empleados de mayor edad, asegurando que continúen aportando valor a la empresa y facilitando la transferencia de conocimientos a generaciones más jóvenes.

El informe concluye que las empresas que invierten de manera proactiva en el desarrollo del talento, en la formación continua y en la promoción de la diversidad, estarán mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.

Presentación del informe en ISDI

El acto de presentación del informe contó el pasado 25 de enero con la participación de Jesús Tapia, director de IMPACT Accelerator de ISDI, y con una mesa redonda posterior moderada por Manuel Zaera, vocal del Observatorio de Diversidad y Tendencias de EJE&CON. En este panel participaron destacados expertos del sector, como Carmen Moreno, Senior Advisor; Ana Plaza, directora de Plaza Abogados; Juan Martínez, director de Culture and Talent Development en Knowmad Mood; y María de la Peña Gayo, HR BP de ING.

Sobre HARKETING

HARKETING es una consultoría especializada en gestión de talento y comunicación, fundada en 2019 por María de la Peña tras más de veinte años de trayectoria en el mundo corporativo y de los recursos humanos. Acompaña a empresas y directivos en sus estrategias y programas de gestión de personas y trabaja la investigación de tendencias en lo que respecta a liderazgo y cultura empresarial. Desde su división Harketing La Agencia apoya además a las empresas en sus estrategias de marketing de recursos humanos para la atracción y fidelización del talento.

Sobre EJE&CON

La Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON) es una organización sin fines de lucro que promueve la presencia de mujeres en puestos de alta dirección y consejos de administración. Fundada en 2015, está compuesta por casi 2.000 profesionales de grandes empresas, directivos comprometidos con el talento sin sesgos de género ni de generación. Entre los proyectos más relevantes, destacan los Premios EJE&CON al Talento Sin Género, que reconocen a las organizaciones que trabajan para impulsar la igualdad, y el Código EJE&CON de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa, que cuenta actualmente con más de 200 empresas adheridas.