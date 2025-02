Cultura Emprende Radio celebra el Día Mundial de la Radio con un concurso de vídeos para emprendedores

"¿Tienes un proyecto empresarial y quieres darlo a conocer? Participa en el concurso de vídeos cortos del "Día Mundial de la Radio" y podrás ganar una entrevista en el programa Cultura Emprende", animan Cultura Emprende Radio se une a la celebración del Día Mundial de la Radio con el lanzamiento de un concurso de vídeos cortos para emprendedores. El concurso invita a emprendedores a compartir sus historias y proyectos en vídeos de no más de 2 minutos, respondiendo a tres preguntas clave:

"¿Cuál es el significado de la radio? (Desde su apreciación)" "Cuéntenos sobre su proyecto empresarial". "¿Por qué quieres ser el ganador y ser entrevistado en la radio?" Los vídeos serán subidos al Canal de YouTube de Cultura Emprende Radio, según se reciban en los correos, siendo el ganador el que más "me gusta" consiga antes del 31 de marzo del presente. El premio será la oportunidad de ser entrevistado en el programa de radio Cultura Emprende, donde podrá compartir su historia y proyecto con decenas de miles de oyentes.

"Queremos celebrar el Día Mundial de la Radio reconociendo el papel fundamental que juega la radio en la promoción del emprendimiento y la difusión de ideas innovadoras", dijo Alejandra Ron-Pedrique, Cofundadora del programa y Directora de Urban Lab Madrid. "Cultura Emprende Radio es más que un programa de radio, son eventos, son redes sociales, son PODCAST, la misma filosofía que seguimos en el Centro de Negocios que dirijo, que es más que un espacio de trabajo, son salas de formación, eventos, cafetería, sala de grabaciones, es definitiva, es un espacio donde se fomentan los negocios y se visibiliza a los clientes".

Por su parte, Ángel Calvo Mañas, Cofundador de Cultura Emprende y Editor de la revista Eventos y Networking, dijo "entre los más de 1.000 emprendedores que han pasado por el programa, en estos 6 años, se descubrieron grandes historias y buenos proyectos a los que ayudó a visibilizar en Cultura Emprende". "Este concurso es una oportunidad para que los emprendedores compartan sus historias no solo en el Canal de Youtube, sino que inspiren a otros y conecten con los oyentes".

Respecto al Concurso del Día Mundial de la Radio, el secretario general de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Víctor Delgado García, en calidad de Director de la sección del programa "La voz de la Microempresa" dijo "es una gran oportunidad para que los miembros de AEMME, profesionales y pequeños empresarios puedan dar a conocer sus proyectos, sin incurrir en ningún coste y con acompañamiento de todo el equipo".

El concurso está abierto a emprendedores de todos los sectores y edades. Los vídeos deben ser enviados antes del 31 de marzo de 2025, a las 23:59 horas (peninsular) momento en el que el vídeo con más "me gusta" será el ganador de la entrevista. Para obtener más información sobre el concurso y cómo participar, visitar el blog de Cultura Emprende Radio.

Acerca de Cultura Emprende Radio

Cultura Emprende Radio es un programa de radio dedicado a promover el emprendimiento y la cultura en España, que se emite en Radio Intereconomía, los viernes a las 18 horas, en todos los diales nacionales y en directo online desde la web de Radio Intereconomía.