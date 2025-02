ASEFAVE: "Europa nos pide apostar por la rehabilitación, pero aquí eliminamos las deducciones fiscales que la estimularían"

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas lamenta que, a raíz de la derogación de la "ley ómnibus" desaparezcan las deducciones fiscales ligadas a la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios y viviendas. La entidad considera que la eliminación de dichas desgravaciones es ir en contra de las recomendaciones explícitas que ha hecho la Unión Europea "Tienen que restablecerse las deducciones fiscales para seguir rehabilitando, tal y como desea la UE. No se pueden eliminar porque eso sería un golpe definitivo al estímulo que necesita el sector para rehabilitar y apostar por la eficiencia energética", reclama ASEFAVE.

Para la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, la Unión Europea se expresó de manera explícita a través de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, documento cuya aprobación y publicación ASEFAVE aplaudió.

De ahí que la entidad lamente ahora que, tras la derogación del decreto ley de finales de diciembre de 2024 que prorrogaba las desgravaciones fiscales por actuaciones de rehabilitación energética en edificios y viviendas durante la negociación de la conocida como "ley ómnibus", una de las medidas que se ha eliminado ha sido la de estas desgravaciones fiscales que alentaban la rehabilitación. Y es que son muchos los profesionales de la arquitectura y la construcción que necesitan este tipo de medidas para facilitarles y poder poner en marcha proyectos de rehabilitación de edificios y viviendas en todo el territorio español. "Pero la prórroga de las deducciones ha durado muy poco y eso es una mala noticia", aseguran desde ASEFAVE.

De igual manera, ASEFAVE lleva tiempo demandando que los programas de ayudas que no se agoten se redirijan a aquellos programas que sí que pueden consumir los fondos antes de la fecha final marcada de 30 de junio de 2026.

Para la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas "no hay otro camino que no sea el de ejecutar las diferentes ayudas o emprender iniciativas" como las que la entidad lleva reclamando desde hace tiempo, como la reducción del IVA o la de la carga burocrática que sufren las empresas del sector. "Son pagos cruciales para el avance y desarrollo del sector, una oportunidad única para realizar mejoras significativas en infraestructuras y promover la sostenibilidad. Hay que reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en la edificación. Lo contrario sería ignorar lo que espera Europa de España".

Sobre ASEFAVE

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas fue constituida en julio de 1977. Asociación de ámbito nacional, de la que forman parte los más destacados fabricantes de ventanas, fachadas y sistemas de protección solar, así como, empresas que proporcionan componentes para su manufactura, es un organismo que coordina las reivindicaciones e intereses del sector y de sus empresas asociadas. La actual Junta Directiva está presidida por Miguel Robles, al que acompañan los vicepresidentes Carlos Subías y Pablo Rodríguez, además de 12 vocales.