Sadot Group Inc. anuncia el nombramiento de Catia Jorge como nueva Directora General

Sadot Group Inc. (Nasdaq:SDOT) («Sadot Group» o la «Empresa») ha anunciado hoy el nombramiento de Catia Jorge como su nueva Directora General, con efecto inmediato. La Sra. Jorge, líder experimentada en el sector agroalimentario mundial, se une a Sadot Group en un momento crucial, en el que la empresa pasa a centrarse en la expansión de su plataforma a nivel mundial La Sra. Jorge dependerá del Consejo de Administración y dirigirá las iniciativas estratégicas, las operaciones mundiales y los esfuerzos de crecimiento empresarial de Sadot para maximizar el potencial a largo plazo de la empresa.

La Sra. Jorge es una veterana muy respetada en el sector y aporta casi 30 años de experiencia en mercados agrícolas, comercio de materias primas y liderazgo operativo. Recientemente, ocupó el cargo de Directora Nacional de Brasil y Vicepresidenta y Directora de Negocio de Cereales para América Latina de Olam Agri, donde gestionó una cartera de ingresos anuales de 1.000 millones de dólares. Antes de Olam, ocupó puestos de liderazgo en Cargill Agricola South America, exportando más de 7 millones de toneladas métricas de grano al año, así como puestos de liderazgo en J. Macedo. La Sra. Jorge tiene un historial probado en la ampliación de negocios agrícolas globales y en el impulso de la excelencia operativa.

"La profunda experiencia de Catia en los mercados agrícolas mundiales, su perspicacia para el liderazgo y su visión estratégica la convierten en la persona perfecta para dirigir Sadot en su próxima etapa de expansión", afirmó Kevin Mohan, Presidente del Consejo de Administración. "Es una líder fuerte y colaboradora con una reputación de desarrollar soluciones únicas que impulsan constantemente el crecimiento y el valor. En los últimos dos años, nuestro equipo ha construido una base sólida y Catia es la líder adecuada en el momento adecuado para acelerar el crecimiento y llevarnos al siguiente nivel, estableciendo a Sadot como un actor líder en la cadena de suministro de alimentos a nivel mundial".

Sobre su nuevo cargo, la Sra. Jorge comentó: "Es un momento emocionante para unirse a Sadot y estoy deseando trabajar estrechamente con este equipo de talento. Con una potente plataforma global preparada para crecer, estamos bien posicionados para aprovechar las grandes oportunidades del sector alimentario mundial. Nuestro enfoque es claro: ejecutar agresivamente nuestra estrategia de crecimiento múltiple para impulsar aumentos significativos en los ingresos y la rentabilidad, junto con la racionalización de las operaciones para liberar todo el potencial de esta empresa".

La Sra. Jorge sucede en el cargo a Michael Roper, que pasará a ocupar un nuevo puesto directivo como Director de Gobernanza y Cumplimiento, supervisando los requisitos reglamentarios y del mercado de capitales de la empresa. El Sr. Roper también seguirá dirigiendo la iniciativa anunciada anteriormente de desinvertir en los restantes restaurantes de la empresa.

El Sr. Roper añadió: "Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado durante mi mandato como Consejero Delegado. Hemos posicionado a la empresa como un actor altamente competitivo y ágil en la cadena mundial de suministro de alimentos, y ahora es el momento perfecto para traer a una veterana de la industria como Catia para liderar la siguiente etapa de crecimiento. Estoy deseando apoyarla a ella y a todo el equipo en esta transición mientras impulsamos a Sadot hacia nuevas cotas".

La Sra. Jorge posee un máster en Agronegocios por la Universidad Estatal de Kansas y un máster en Comercio Mundial por la Universidad de Dallas, lo que la capacita aún más para dirigir el Grupo Sadot en su próxima fase de expansión.

Sobre Sadot Group Inc.

Sadot Group Inc. se ha establecido rápidamente como un actor emergente en la cadena mundial de suministro de alimentos. Sadot Group ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para la cadena de suministro que abordan los crecientes retos de la seguridad alimentaria mundial.

En la actualidad, el Grupo Sadot opera en sectores verticales clave de la cadena mundial de suministro de alimentos, como la producción y comercialización de productos agroalimentarios como la harina de soja, el trigo y el maíz, y en explotaciones agrícolas que producen cereales y cultivos arbóreos en el sur de África.

El Grupo Sadot conecta a productores y consumidores de todo el mundo, abasteciéndose de productos agroalimentarios procedentes de zonas geográficas productoras como América, África y el Mar Negro, y distribuyéndolos a los mercados del Sudeste Asiático, China y la región de Oriente Medio y Norte de África.

Sadot Group tiene su sede en Burleson (Texas) y filiales en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, India, Israel, Singapur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Zambia. Más información: www.sadotgroupinc.com.

Declaraciones prospectivas

"Este comunicado de prensa puede incluir «declaraciones prospectivas» de conformidad con las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. En la medida en que la información presentada en este comunicado de prensa trate de proyecciones financieras, información o expectativas sobre nuestros planes de negocio, resultados de operaciones, productos o mercados, o haga declaraciones sobre acontecimientos futuros, dichas declaraciones son de carácter prospectivo".