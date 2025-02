Estos son los regalos 'last minute' para San Valentín que toda amante de la moda tiene en su radar

San Valentín está a la vuelta de la esquina y encontrar el regalo perfecto puede parecer una tarea complicada, pero existen opciones ideales para sorprender a cualquier amante de la moda. Las prendas y accesorios seleccionados expresan elegancia, romanticismo y sofisticación en un solo detalle:

Prendas con estilo para una cita especial Nada como una prenda con detalles únicos para marcar la diferencia en una ocasión tan romántica. Así, un toque de brillo puede transformar cualquier look, y este crop top de Hortensia Maeso es la elección perfecta para los fans del ‘más es más’. Para un estilo más clásico y delicado, una blusa con lazada blanca de Artôla Couture es una opción infalible, ideal para quienes buscan un aire romántico y atemporal. Si la ocasión requiere una dosis extra de feminidad y glamour, la diseñadora Celia B propone prendas en tweed que unen dulzura y sofisticación, convirtiéndose en la opción ideal para una velada inolvidable.

Zapatos que son un amor a primera vista El calzado es también clave en un buen outfit, aportando comodidad y estilo a partes iguales. Para quienes buscan una opción versátil y elegante, unas bailarinas en tono granate (el color de la temporada) como estas de Mustang, serán el regalo perfecto. Aquellas que prefieren un toque más casual, pueden optar por las zapatillas Clifton LS rosas de HOKA, que aportan comodidad y un aire desenfadado con un delicado toque romántico.

Complementos que elevan cualquier look Los accesorios tienen el poder de transformar un outfit y darle un toque de personalidad. Para un detalle cargado de significado, Calaïa presenta joyitas con piedras en color rojo, para simbolizar la pasión y el amor en esta fecha tan especial. Si lo que se busca es un accesorio divertido, los pendientes de corazón de Singularu se convertirán en el detalle perfecto para regalar o (auto)regalar. Y, por supuesto, en estos días fríos, no hay nada mejor que complementar el look con un original gorrito estilo osito de Mod Wave Movement (MWM).

Belleza y fragancias para un toque irresistible Cuidar cada detalle es esencial para completar un regalo especial, y una fragancia puede ser el toque final perfecto. El perfume Irresistible Nude Velvet de Givenchy es una apuesta segura por su buqué de delicadas rosas rebosantes de lirio aterciopelado, que crea una estela intensa y atractiva. Además, también se puede apostar por el momento ‘beauty’: el sérum de niacinamida de LaLuz by Lourdes Moreno será un imprescindible para aportar luminosidad y frescura al rostro.

Sorprender en San Valentín resulta sencillo con una selección de regalos pensados para enamorar y hacer de esta fecha un momento inolvidable.