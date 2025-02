Decada Studio - Agencia especializada en Amazon Advertising

Década, la Agencia Especializada en Amazon Ads, presenta una guía esencial para entender Amazon Marketing Cloud y potenciar estrategias publicitarias.

Amazon Marketing Cloud (AMC) se está convirtiendo en una herramienta clave dentro del ecosistema publicitario de Amazon, permitiendo a anunciantes y marcas tomar decisiones basadas en datos de primera mano. Con el objetivo de democratizar el acceso a esta tecnología, Década, agencia líder en Amazon Ads, ha lanzado una guía práctica gratuita para ayudar a las empresas a entender su funcionamiento y beneficios.

Agencia especializada en Amazon Advertising - Guía gratuita AMC AMC no es solo una plataforma, sino una potente herramienta de análisis que permite a los anunciantes profundizar en el comportamiento del consumidor y optimizar sus inversiones publicitarias en Amazon.

A través de esta guía, los expertos de Década explican de manera clara y directa:

Cómo funciona Amazon Marketing Cloud

Cuáles son sus principales beneficios

Cómo las marcas pueden aprovechar su potencial para mejorar su rentabilidad

"AMC abre un mundo de posibilidades para las marcas que quieren optimizar su publicidad en Amazon. Sin embargo, su uso puede resultar complejo si no se cuenta con la información adecuada. Por eso, desde Década hemos creado esta guía práctica que simplifica su comprensión y muestra cómo puede transformar las estrategias de publicidad digital", señala Alba Castellets, CEO & Co Founder de Década.

Descargar la guía gratuita de Década Studio sobre Amazon Marketing Cloud La guía está disponible para descarga gratuita en el sitio web de Década: decadastudio.com/recursos/

Principales características de Amazon Marketing Cloud (AMC) Análisis avanzado de datos

Permite analizar datos de múltiples fuentes dentro de Amazon Ads, como DSP (Demand Side Platform), Sponsored Ads y otros canales.

Se pueden combinar estos datos con fuentes de datos propias del anunciante (first-party data) para obtener insights más precisos.

Privacidad y seguridad

AMC funciona bajo un modelo de privacidad seguro en el que solo se proporcionan datos agregados y anónimos.

No se pueden extraer datos a nivel individual de usuario, pero sí generar informes avanzados con segmentaciones específicas.

Consultas SQL para personalización

Los anunciantes pueden escribir consultas en SQL para analizar el impacto de sus campañas.

Permite respuestas personalizadas según necesidades específicas, como atribución de conversiones, segmentación de audiencias y análisis del journey del cliente.

Medición omnicanal

Ayuda a entender cómo las campañas en diferentes formatos (display, video, audio, etc.) contribuyen al embudo de conversión.

Permite comparar el rendimiento entre Sponsored Ads y DSP para optimizar inversiones publicitarias.

Atribución y optimización

Facilita la creación de modelos de atribución personalizados para entender qué puntos de contacto impulsan las conversiones.

Ayuda a mejorar el ROAS (Return on Ad Spend) al identificar qué estrategias funcionan mejor.

Integraciones y exportaciones

Puede integrarse con herramientas de Business Intelligence (BI) o análisis de datos propias.

Posibilita la combinación con CRM y otras plataformas para enriquecer el análisis.

¿Para quién es útil Amazon Marketing Cloud? Anunciantes grandes y medianos que invierten en publicidad en Amazon Ads y quieren optimizar su rendimiento.

Marcas con estrategias de retail media que desean analizar el impacto de sus campañas en Amazon.

Agencias de marketing y consultores que manejan múltiples cuentas y buscan mejorar la atribución y medición.