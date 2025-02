Karmina se posiciona como la agencia de comunicación gastronómica de referencia

La gastronomía es mucho más que sabores: es identidad, cultura y experiencia. Conscientes de esta realidad, Agencia Karmina ha dado un paso adelante con la creación de su nueva vertical gastronómica, un espacio de especialización dentro de la agencia dedicado a conectar marcas con su público a través de estrategias innovadoras, tecnológicas y creativas a través de un equipo y clientes con recorrido desde 2015.

Desde restaurantes locales, cadenas, instituciones, empresas de gran consumo, hasta marcas internacionales, Karmina trabaja con algunos de los nombres más influyentes del sector gastronómico. Entre ellos, destacan Pans & Company, Udon Asian Food, Sapporo Premium Beer, DO Cava, Greensland, Hofmann y Barcelona Culinary Hub, entre otros.

El panorama de la comunicación gastronómica evoluciona rápidamente. El consumidor ya no solo busca productos o servicios, sino experiencias auténticas y relatos que conecten. Desde la gestión de social media hasta la producción de contenidos audiovisuales y eventos, pasando por el diseño web y el influencer marketing, Karmina ofrece una estrategia integral adaptada a las necesidades específicas de cada marca. La agencia no trabaja solo el contenido sino el ciclo de venta de cualquier producto, desde el performance, al trade marketing, presencia en ferias o soporte en acciones comerciales.

“El sector gastronómico necesita una comunicación que vaya más allá de la promoción: debe conectar con la audiencia desde la autenticidad y la creatividad”, destaca Arnau Sanz, CEO de Karmina. Por su parte, Claudia González, responsable de la vertical gastronómica, añade: “Nuestro objetivo es ayudar a las marcas a contar su historia de una manera relevante y diferenciadora, poniendo en valor su esencia”.

Esta vertical es el primer paso hacia en lanzamiento de proyectos y productos propios enfocados a la consolidación de la agencia de referencia en el sector. Durante el 2025 se prevé una inversión en personal, presencia en ferias y desarrollo en marca propia. Karmina también tiene acuerdos de colaboración y partnership con Square, Google, Thefork, Meta, el Gremi de restauración, entre otros. En los últimos meses ha desarrollado herramientas para el performance en Linkedin, Threads y Bluesky, canales donde cada vez más el sector está más presente. La IA también está jugando un papel fundamental.

Detrás de esta apuesta estratégica hay un equipo especializado que combina pasión y formación por la gastronomía y experiencia en comunicación. Claudia González lidera la vertical junto a Arianna Serra, experta en creación de contenido, Mireia Setó, Community manager especializada en el sector gastronómico, o Sofía Seggiaro, diseñadora gráfica y web.

Con esta iniciativa, Karmina reafirma su compromiso con la innovación en la comunicación gastronómica, impulsando estrategias creativas que permitan a las marcas conectar con sus audiencias de manera auténtica y efectiva. En los últimos meses se han desarrollado proyectos vinculados con la inteligencia artificial,