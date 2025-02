Green Living Projects; La gran revolución de la vivienda sostenible, flexible e inteligente

La industria de la construcción necesita un cambio profundo, y Green Living Projects llega para liderarlo. Green Living es un hub de innovación y colaboración, donde proveedores, fabricantes, arquitectos, ingenieros y empresas del sector se unen para redefinir la vivienda del futuro.

Solucionar el problema del acceso a la vivienda, es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Green Living plantea soluciones disruptivas que permiten crear hogares que mejoren la vida de las personas respetando el planeta, creando viviendas sostenibles, accesibles, más económicas y sobre todo humanas. Todo ello es posible gracias al uso de la tecnología, la inteligencia artificial y el modelo constructivo basado en el modelo de "Flex Living".

Los tres pilares de la Revolución Green Living Projects El proyecto se construye sobre tres ejes clave que permiten hacer realidad un sueño: una vivienda sostenible, mucho más económica y centrada en las personas.

Sostenibilidad Inteligente: Construir sin destruir

Green Living Project redefine la sostenibilidad en la construcción con un enfoque integral:

·Uso de materiales responsables y eficientes que minimizan la huella de carbono.

·Energías renovables integradas y eficiencia energética, combinada con IoT, en cada hogar para reducir el consumo energético.

·Procesos constructivos optimizados para reducir residuos y emisiones.

“Creemos en una sostenibilidad real y accesible. La ecoarquitectura no es suficiente, creemos en una visión humanista que haga este sueño viable y eficiente, para que todos puedan acceder a una vivienda mejor”, declara Oscar Fuente, CEO y fundador del proyecto.

Flex Living: Viviendas que evolucionan con las personas

Las necesidades cambian y el hogar debe adaptarse. Green Living Project introduce el concepto de Flex Living para crear viviendas adaptadas a las necesidades reales de la sociedad y el modelo de familia del sXXI.

·Modulares y versátiles, permitiendo ampliar o modificar espacios según las necesidades del momento.

·Usables y funcionales, con un diseño centrado en la vida real de sus habitantes.

·Sociales y humanas, con espacios que fomentan la convivencia y la conexión entre personas.

El modelo de Flex Living es una solución innovadora y asequible para hacer frente al problema de la vivienda en zonas urbanas. Gracias a este modelo, es posible ofrecer opciones de alojamiento más económicas y adaptadas para aquellas familias que hoy en día no pueden costear un hogar, o que incluso se ven obligadas a vivir en una habitación por falta de alternativas.

“El hogar debe ser un espacio de bienestar, disfrute y comunidad. No es una cuestión solo de espacio, sino de calidad de vida”, afirma Fuente.

Tecnología e IA: La inteligencia de un hogar conectado

La vivienda del futuro no solo debe ser eficiente y flexible, sino también inteligente. Green Living Project integra:

·Domótica avanzada que optimiza el consumo energético y la seguridad.

·Inteligencia artificial aplicada para gestionar recursos de forma eficiente y mejorar la calidad de vida.

·Conectividad total para garantizar que cada hogar sea un ecosistema inteligente y sostenible.

“La tecnología tiene que ser un derecho fundamental porque es una herramienta para mejorar el bienestar. Queremos que cada casa sea un hogar que aprenda, se adapte y cuide de quienes lo habitan”. cuenta Oscar Fuente.

Primer Coliving 100% autónomo: una iniciativa pionera Green Living Projects inaugurará el próximo uno de abril en Barcelona, el primer coliving 100% autónomo energéticamente del mundo. Este proyecto se ha concebido gracias a la integración de sistemas de producción solar y eólica, combinados con sistemas de recuperación y almacenamiento y domótica. Además, incorpora tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el uso de herramientas de gestión en la nube, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir los gastos comunes sin sacrificar la comodidad.

Un Futuro de viviendas sostenibles, accesibles y humanas El modelo tradicional de construcción ha demostrado ser caro, ineficiente y, a veces, poco humano. Green Living apuesta por un nuevo paradigma donde la vivienda sea sostenible, asequible y diseñada para las personas.

En Green Living construir mejores casas, sino de crear un mundo donde vivir sea un derecho accesible, no un privilegio. Porque el futuro de la vivienda no se limita a paredes y techos. Se trata de vida, comunidad y bienestar.

El equipo fundador de Green Living está formado por arquitectos, ingenieros, economistas y expertos en el mundo inmobiliario, liderados por Oscar Fuente, emprendedor tecnológico y fundador de empresas como IEBS Biztech School, Area Interactiva, Iberestudios, Ealde y Deusto-Les Heures Formación.