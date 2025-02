El festival de novela negra Sant Boi Negre confirma la presencia de reconocidos escritores

La literatura negra sigue fascinando a los amantes del suspense y las historias de misterio. En este contexto, el festival de novela negra y espionaje Sant Boi Negre se prepara para una nueva edición, convirtiendo al Baix Llobregat en un auténtico "territorio criminal". Este evento, que ya se ha consolidado como un referente en la promoción cultural de la zona, promete ofrecer una experiencia única para lectores y escritores del género.

Entre sus actividades más destacadas, el festival, que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo, reunirá a distintas figuras y autores que aportan una perspectiva local al género negro, explorando cómo los paisajes cotidianos pueden convertirse en escenarios perfectos para el crimen literario. El Baix Llobregat no solo es un lugar de gran riqueza cultural, sino también una fuente de inspiración para tramas que entrelazan misterio y realidad.

Figuras destacadas en el festival de Sant Boi En esta tercera edición, Sant Boi Negre contará con la participación de reconocidos autores como Lorenzo Silva, ganador de los premios Planeta y Nadal, Mario de la Rosa, conocido por su papel en la serie La casa de papel, Jon Arretxe, autor de las novelas que inspiraron la serie Detective Touré, y Laura González, presentadora del programa de radio Todos somos sospechosos de RNE.

Las jornadas serán conducidas por Vicente Corachán, detective privado y autor de cinco novelas, junto con Charo González, reconocida como una de las mejores lectoras a nivel nacional y galardonada con el premio Novelpol. Además, el festival incluirá actividades como mesas redondas, debates y presentaciones, entre las que destacan "Opiniones sobre espionaje en tiempos actuales" y "Crims a casa", una mesa dedicada a autores catalanes.

El Baix Llobregat, inspiración para el género negro La elección del Baix Llobregat, y en particular la localidad de Sant Boi como escenario central del festival, resalta su riqueza cultural y su capacidad para inspirar historias cargadas de tensión y misterio. Sant Boi Negre no solo busca promover la literatura, sino también ofrecer un espacio donde la comunidad pueda reflexionar sobre los aspectos sociales y culturales que hacen del género negro una herramienta narrativa tan poderosa.

Con esta edición que se realizará del 27 al 30 de marzo, el festival reafirma su compromiso de conectar a los autores con los lectores, consolidando al Baix Llobregat como epicentro de creatividad literaria y narrativa criminal.