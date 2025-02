El cacao, el amor y la conexión profunda para las relaciones sanas, por VirginiAbuika

El cacao ha sido considerado desde tiempos ancestrales como un símbolo de amor, unión y transformación. Más allá de su consumo como alimento, esta planta sagrada ha sido utilizada en ceremonias espirituales para abrir el corazón y favorecer la conexión emocional.

En el marco del Día de San Valentín, VirginiAbuika explora la profunda relación entre el cacao, el amor y la conexión emocional y espiritual, destacando cómo su poder va más allá del placer gastronómico y se convierte en una herramienta para la sanación, el desarrollo humano y la expansión personal.

El cacao y su vínculo con el amor La relación entre el cacao y el amor es innegable. Su capacidad para estimular la producción de serotonina y las endorfinas de la felicidad ha hecho que, históricamente, se asocie con el bienestar y la abundancia así como el alimento de las diosas y los dioses. Sin embargo, su impacto no se limita solo al nivel físico, sino que también tiene un fuerte poder emocional. VirginiAbuika ha observado que el consumo consciente del cacao puede coadyuvar a liberar emociones bloqueadas y a favorecer una apertura genuina del corazón, lo que permite establecer relaciones más sanas y auténticas.

A través de los conocimientos que la trasmiten los abuelos mayas y su experiencia con esta planta sagrada, VirginiAbuika destaca que el cacao facilita el proceso de introspección, para la autoreflexión creando un espacio de “relax” seguro para uno mismo poder reconocer y procesar sentimientos que muchas veces quedan atrapados u ocultos. Esta apertura emocional se da de una manera muy sútil siendo clave no solo para fortalecer vínculos de pareja, sino para podar, sanar y renovar tambien la sistémica del árbol genealógico ofreciendo la oportunidad de desatar los nudos de los lazos familiares potenciando y fomentando así el amor propio, esencial para la construcción de relaciones sólidas, equilibradas y conscientes construyendo en valores, “tomando la responsabilidad de las propias emociones”.

El cacao como herramienta de sanación emocional En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por heridas emocionales no resueltas, el cacao se convierte en un aliado para la sanación. Muchas personas entran en nuevas relaciones sin haber sanado completamente de experiencias pasadas, lo que puede generar patrones repetitivos de sufrimiento. Otras arrastran traumas “no resueltos” de la infancia y otras muchas personas, sin ser conscientes adoptan aspectos de carácter, de la personalidad y patrones nocivos que se repiten y se manifiestan en su linaje familiar y manifiestan en el día a día. VirginiAbuika subraya la importancia de caminar desde el amor, empezando por uno mismo, amor propio antes de buscar amor en otra persona, o personas, permitiendo que cada relación sea una extensión de la mejor versión de uno mismo, y se base en la autenticidad y el respeto mutuo.

Este 14 de febrero, VirginiAbuika propone una nueva forma de celebrar el amor y la amistad, desde una nueva toma de consciencia, renovada y fortalecida por la aceptación profunda del “ser”. En lugar de percibir San Valentín solo como un día para compartir con la pareja, invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar una relación sana con uno mismo. La música también forma parte de este proceso, y siguiendo la gran aceptación y éxito que va tomando su primer lanzamiento de este pasado enero con su tema de La Redención a partir de este próximo 14 de Febrero estará disponible en su Spotify “VirginiAbuika” así como en todas las plataformas digitales la canción The Rose, banda sonora de Riholé, reforzando este mensaje de transformación emocional, en su conexión directa con el cacao, el chocolate Riholé, animando a abrazar los momentos verdaderamente desafiantes que la vida pueda presentar para así afrontar las relaciones con valentía, trasparencia y honestidad, “confiando en los procesos de la vida”.

VirginiAbuika recuerda que el amor además de ser una práctica diaria desde lo cotidiano del día a día hasta los momentos de intimar, es un acto sagrado que debe ser tratado con honor y respeto, tanto en la relación con los demás como en la relación con uno mismo. En este Día de San Valentín, el mejor regalo no es solo el chocolate, sino la valentía de abrir el corazón y abrazar el amor con consciencia, autenticidad y respeto.