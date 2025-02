Nace el Tinder de la España rural

La soledad no deseada es uno de los problemas crecientes más preocupantes en nuestra sociedad hoy en día. Se calcula que la padece un 20? la población y hacerle frente es mucho más complicado para aquellas personas que la sufren en los entornos rurales. Por ello, la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo ha desarrollado una Inteligencia Artificial que ayuda a cambiar esta situación. Este proyecto ha sido viable gracias al apoyo de Iberdrola que considera fundamental la revitalización de los entornos rurales, no solo por mantener vivos los pueblos de España sino porque también de ellos depende las tan bien valoradas “energías limpias” como la eólica o la solar.

El proyecto se llama CORA y ya está disponible para todos aquellos que deseen encontrar compañía en entornos rurales, sea esta romántica o no. CORA Tiene dos líneas claras de actuación, por un lado se trata de que todos aquellos que viven en una soledad forzosa en los pueblos puedan tener una vía de escape para poder contactar con otras personas son las que charlar de actualidad, del última película que han visto, de moda o de ese clásico “que loco está el tiempo últimamente”. Pero también CORA va a ayudar a los solteros que quieren seguir viviendo en su pueblo pero que ven cada día más complicado encontrar una pareja que comparta su pasión por la vida rural. Para ellos la IA de CORA también trabajará buscando su pareja ideal.

CORA desea implicar a los urbanitas para que se registren en este proyecto. Bien para compartir un rato de charla con los que se encuentran solos en los pueblos, pero también para que aquellos que están hartos de la ciudad y buscan encontrar el amor de su vida en un pueblo puedan descubrir perfiles rurales que andan buscando a su media naranja… o manzana.

CORA está en su fase inicial, el registro de candidatos, y será dentro de un mes cuando funcione a pleno rendimiento. Para dar a conocer este proyecto se ha puesto en marcha la CORAVAN, una peculiar furgoneta que recorrerá todo el país durante 2025 para animar a los vecinos de los pueblos a que se apunten. En su primera semana de viaje ha recorrido diversos pueblos de las provincias de Segovia y Burgos como Sebúlcor, Cantalejo, Covarrubias, Lerma, Pedrosa de Rio Úrbel o Castrojeriz. Más de 1.500 personas se han sumado al proyecto en los primeros días de andadura y esperan llegar a los 10.000 registros al final de febrero.