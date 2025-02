TDAH; ¿Diagnóstico real o señal de otro problema?

El caso de David: Una historia que cambió la forma de evaluar e intervenir en los trastornos del neurodesarrollo Barcelona, España – Cuando David tenía seis años, sus profesores comenzaron a notar que tenía dificultades de atención, cansancio extremo y somnolencia diurna. Preocupados, sus padres acudieron al pediatra, quien ordenó análisis de sangre para descartar anemia o deficiencias nutricionales. Sin embargo, los resultados fueron normales. A pesar de ello, la pediatra observó que David respiraba por la boca y lo derivó al otorrinolaringólogo.

La evaluación del especialista no reveló una preocupación inmediata: "Lo reevaluaremos en dos años para ver si es un problema operable", indicaron los médicos. Sin embargo, los síntomas de David continuaron empeorando. Dos años después, su atención se había deteriorado aún más y la fatiga constante interfería con su aprendizaje. Fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) tipo inatento y se le recetó medicación.

"Esperábamos que el tratamiento mejorara sus síntomas, pero no fue así. Algo no cuadraba, su agotamiento no era normal", explica Rebeca Linares Castellanos, socióloga, investigadora en neurodesarrollo infantil y madre de David. Buscando respuestas, la familia acudió a un pediatra y un otorrinolaringólogo en la medicina privada. Tras una exploración detallada, el especialista ordenó un estudio del sueño.

Los resultados fueron alarmantes: David tenía una apnea obstructiva del sueño grave, con una saturación de oxígeno del 82%. Este trastorno estaba afectando su descanso nocturno y, en consecuencia, su atención, estado de ánimo y rendimiento escolar. La causa de sus síntomas no era un trastorno neuropsiquiátrico primario, sino un problema orgánico que no había sido detectado a tiempo, y que finalmente se solucionó con una cirugía.

"La historia de mi hijo me hizo darme cuenta de cuántos niños están siendo diagnosticados con TDAH sin considerar otros factores médicos. Necesitábamos un modelo de evaluación que integrara los aspectos biológicos, psicológicos y sociales", afirma Linares Castellanos.

A partir de esta experiencia, decidió estudiar a fondo el Modelo Bio-Psico-Social de George Engel y desarrollar un sistema estructurado para la evaluación y diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. Así nació el modelo BPS Connect, un enfoque integral que hoy es aplicado en la clínica especializada en neurodesarrollo infantil e-TherapyKids.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y sus subtipos según el DSM-5 El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad, que afectan el funcionamiento académico, social y familiar del niño (American Psychiatric Association [APA], 2013).

Según el DSM-5, el TDAH se clasifica en:

Predominantemente inatento: Dificultades para concentrarse, distracción frecuente, desorganización, olvidos y problemas para completar tareas.

Predominantemente hiperactivo/impulsivo: Inquietud constante, impulsividad, dificultad para permanecer sentado y actuar sin prever consecuencias.

Combinado: Presencia de síntomas tanto de inatención como de hiperactividad/impulsividad.

El diagnóstico requiere que los síntomas se manifiesten en más de un entorno, persistan al menos seis meses y generen dificultades significativas en la vida diaria (APA, 2013).

Evaluación y diagnóstico del TDAH Para realizar un diagnóstico preciso, es necesario emplear escalas conductuales y pruebas neuropsicológicas. En e-TherapyKids, aplican un enfoque integral utilizando:

Escalas conductuales para padres y maestros:

·Escala de Conners (Conners, 2008): Evalúa la gravedad de los síntomas del TDAH.

·Escala SNAP-IV (Swanson et al., 2001): Basada en los criterios del DSM, mide inatención, hiperactividad e impulsividad.

Pruebas neuropsicológicas para evaluar la atención y funciones cognitivas:

·NEPSY-II (Korkman et al., 2007): Evalúa atención, memoria y habilidades cognitivas.

·Test de Caras (Thurstone & Yela, 1987): Mide atención selectiva y discriminación visual.

·Test D2 (Brickenkamp, 2002): Evalúa atención sostenida, concentración y procesamiento.

"El uso de pruebas neuropsicológicas nos permite diferenciar si los síntomas del niño son causados por factores biológicos, emocionales o sociales, asegurando un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado", explica Rebeca Linares Castellanos, investigadora en neurodesarrollo y creadora del modelo BPS Connect.

Hipoapnea obstructiva del sueño infantil y su impacto en la atención y conducta La hipoapnea obstructiva del sueño infantil (HOS) es un trastorno respiratorio en el que se producen episodios de reducción parcial del flujo de aire durante el sueño debido a una obstrucción de las vías respiratorias superiores. Aunque la obstrucción no es completa como en la apnea del sueño, estos episodios provocan despertares repetitivos, fragmentación del sueño y una oxigenación ineficaz, lo que impacta negativamente en la función cerebral y el desarrollo cognitivo del niño (Marcus et al., 2012).

Estudios han demostrado que los niños con trastornos respiratorios del sueño, incluyendo la hipoapnea, pueden presentar dificultades de atención, problemas de conducta, impulsividad y bajo rendimiento académico, síntomas que pueden confundirse con el TDAH (Gozal et al., 2016).

Causas y factores de riesgo Las causas más frecuentes de la hipoapnea obstructiva del sueño en la infancia incluyen:

·Hipertrofia adenoamigdalar (crecimiento excesivo de amígdalas y adenoides que obstruyen la vía aérea).

·Malformaciones craneofaciales (alteraciones en el desarrollo del maxilar o mandíbula que reducen el espacio de las vías respiratorias).

·Obesidad infantil, que contribuye a la compresión de las vías respiratorias.

·Alergias y rinitis crónica, que generan inflamación y aumento de secreciones que dificultan la respiración nasal.

Signos de alarma para derivación a otorrinolaringología Los pediatras y médicos generales deben estar atentos a los siguientes síntomas:

·Ronquidos persistentes (al menos tres veces por semana).

·Pausas respiratorias observadas por los padres (momentos en los que el niño parece dejar de respirar brevemente).

·Sueño inquieto con despertares frecuentes y movimientos bruscos.

·Respiración oral y babeo excesivo, que pueden indicar una obstrucción nasal crónica.

·Ojeras, cansancio diurno y dificultad para despertarse por la mañana.

·Dificultades de atención, irritabilidad, cambios en el comportamiento y bajo rendimiento escolar.

El diagnóstico definitivo de la hipoapnea obstructiva del sueño se realiza mediante polisomnografía nocturna en una unidad especializada en trastornos del sueño (Kaditis et al., 2016). En casos de hipertrofia adenoamigdalar significativa, la cirugía de amígdalas y adenoides (adenotonsilectomía) suele ser el tratamiento de elección, logrando una mejora sustancial en la calidad del sueño y en la función cognitiva del niño (Mitchell & Kelly, 2005).

Déficit de vitaminas, minerales, antioxidantes, alteraciones del microbioma y exposición a tóxicos en el neurodesarrollo La nutrición y el entorno ambiental juegan un papel crucial en la función cerebral. Diversos estudios han demostrado que deficiencias en ciertos micronutrientes y la exposición a contaminantes pueden contribuir a síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad en los niños (Stevens et al., 2011).

Factores clave en el neurodesarrollo Hierro: Niveles bajos de hierro se han asociado con dificultades de atención y fatiga crónica, ya que este mineral es esencial para la síntesis de dopamina y mielinización neuronal (Konofal et al., 2008).

Zinc: Es fundamental en la regulación de neurotransmisores como la dopamina. Su deficiencia puede contribuir a síntomas de hiperactividad e impulsividad (Arnold et al., 2005).

Magnesio: Su déficit puede provocar ansiedad, nerviosismo e hiperactividad, afectando la función cognitiva (Starobrat-Hermelin & Kozielec, 1997).

Vitamina D: Participa en la maduración neuronal y la regulación del sistema inmune. Su carencia se ha asociado con mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo (Garcia-Serna & Morales, 2020).

Microbioma intestinal: La disbiosis intestinal puede influir en la producción de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, impactando en la regulación emocional y la atención (Clarke et al., 2013).

Exposición a tóxicos: La presencia de plomo, mercurio y pesticidas en el ambiente se ha relacionado con dificultades de aprendizaje, inatención y alteraciones del comportamiento en la infancia (Nigg et al., 2010).

Por ello, en e-TherapyKids aplicamos una evaluación integral, incluyendo biomarcadores nutricionales y ambientales, para detectar deficiencias o exposiciones tóxicas que puedan estar afectando el desarrollo del niño a través de los test de optimización epigenética y/o bioquímica sanguínea.

El modelo BPS Connect: Un enfoque integral para el diagnóstico y tratamiento del neurodesarrollo El modelo BPS Connect, desarrollado por e-TherapyKids bajo la dirección de Rebeca Linares Castellanos, propone una evaluación que integra aspectos biológicos, psicológicos y sociales, asegurando un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

Elementos clave del modelo BPS Connect

·Evaluaciones médicas y biomarcadores: Para detectar alteraciones médicas y/o, deficiencias nutricionales.

·Pruebas neuropsicológicas: Para analizar la atención, impulsividad y funciones cognitivas.

·Factores Sociales: Para comprender el contexto del niño y sus posibles influencias en el desarrollo.

"El modelo BPS Connect nos permite realizar diagnósticos diferenciales más precisos y evitar que los niños sean etiquetados erróneamente con TDAH cuando en realidad presentan otros problemas médicos o nutricionales", señala Rebeca Linares Castellanos.

Certificación del modelo BPS Connect Para garantizar la correcta implementación del modelo, e-TherapyKids ofrece una certificación oficial en BPS Connect dirigida a profesionales de la salud y la educación.

"Nuestro objetivo es que los especialistas cuenten con herramientas científicas para realizar diagnósticos diferenciales precisos y aplicar intervenciones más efectivas", concluye Linares Castellanos.

