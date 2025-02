El 52% las parejas españolas ha discutido por dinero

Casi la mitad de las parejas españolas no habla con frecuencia sobre sus finanzas y el 32% ni siquiera tiene un acuerdo definido sobre cómo dividir los gastos del día a día.

El 54% los españoles que tienen pareja hace planes financieros a largo plazo, siendo ahorrar para comprar una casa la meta de ahorro en pareja más común.

Menos de un tercio de la población dice haber recurrido a préstamos o créditos de consumo para cumplir metas en pareja como viajes o celebraciones.

El mes de febrero es sinónimo de corazones, flores y declaraciones románticas, pero detrás de toda relación de pareja, también hay un aspecto fundamental que muchas veces pasa desapercibido: las finanzas. Las bases de una relación sólida tienen mucho que ver con la honestidad y las metas compartidas, e incluso aunque el amor sea el motor de toda relación, la gestión financiera en pareja puede marcar la diferencia entre una historia fugaz y una relación duradera.

Así lo confirman los datos del “I Estudio sobre Finanzas personales y Estilo de vida”* elaborado por BRAVO, la solución definitiva para aquellas personas que quieren pagar sus deudas pero no pueden, que apuntan a que más de la mitad de los españoles ha vivido alguna discusión o tensión debida a aspectos financieros, siendo las diferentes prioridades de gasto (25%) o el endeudamiento (16%) algunas de las discusiones sobre finanzas más comunes entre las parejas en España.

En este sentido, los españoles tienen claro que, para tener una relación sana, es importante al menos hablar abiertamente de finanzas con su pareja y, a pesar de las tensiones que generan este tipo de conversaciones financieras, el 74% las parejas españolas consideran que es transparente con su pareja sobre sus gastos e ingresos. Sin embargo, las finanzas parecen ser un tabú para muchos: casi la mitad de los españoles (45%) no habla con frecuencia con sus parejas sobre sus finanzas y el 32% de los españoles no tiene un acuerdo definido con su pareja sobre cómo dividir los gastos del día a día.

Una meta común: ahorrar para comprar una casa De acuerdo con las conclusiones del informe, la organización financiera es un aspecto compartido entre las parejas, el 60% organiza sus finanzas de manera conjunta, mismo porcentaje que afirma dividir los gastos a partes iguales. Además, el 71% de las parejas en España tiene una cuenta bancaria compartida.

Pero, para los españoles, parece que compartir finanzas es más que compartir gastos, sino que también implica compartir metas financieras y, en este sentido, el 54% los españoles que tienen pareja hace planes financieros a largo plazo, siendo ahorrar para comprar una casa la meta de ahorro en pareja más común (26%). Sin embargo, en términos de metas financieras, el informe también deja patente la realidad socioeconómica y los nuevos modelos de parejas entre los españoles, pues destaca el hecho de que menos del 10% los españoles ahorra para tener un hijo.

Tener unas finanzas saneadas “enamora” Aunque las finanzas son un tema compartido, no lo son las deudas, menos de un tercio de la población (29%) dice haber recurrido a préstamos o créditos de consumo para cumplir metas en pareja como viajes o celebraciones. Y es que tener unas cuentas saneadas es lo que los españoles consideran una green flag: 9 de cada 10 españoles considera importante que su pareja tenga hábitos financieros saludables y 7 de cada 10 lo considera muy importante.

Las finanzas en pareja no deberían ser motivo de conflictos, sino una herramienta para construir un futuro juntos. Desde BRAVO, expertos en ayudar a personas en situaciones ante tensiones financieras como el sobreendeudamiento, recomiendan unas cuentas claras para una pareja feliz. Mantener una comunicación abierta y honesta, registrar los ingresos y categorizar los gastos para establecer metas financieras y manejar las deudas de manera conjunta, son algunos de los consejos de la marca para establecer relaciones financieras sólidas y duraderas entre las parejas españolas.