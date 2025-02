Transformando ideas en realidad, una charla con Sergio Jiménez, CEO de Ivory Arquitectura

Ivory Arquitectura se ha consolidado como una de las firmas emergentes más destacadas en el ámbito del diseño y la innovación arquitectónica en Madrid. Bajo el liderazgo de Sergio Jiménez, su CEO, este emprendimiento ha experimentado un notable crecimiento gracias a un enfoque que combina creatividad, funcionalidad y sostenibilidad.

Especializados en proyectos de diseño de oficinas y espacios empresariales, Ivory Arquitectura se posiciona como un referente para quienes buscan transformar sus entornos de trabajo en experiencias únicas. En esta entrevista, Sergio Jiménez comparte su visión sobre los retos del sector y las claves que han impulsado el éxito de la marca.

¿Cómo nació Ivory Arquitectura y qué desafíos enfrentaron en los inicios del proyecto como emprendimiento en Madrid?

Ivory nació en el 2015. El origen de nuestra marca empieza con Planinter, una empresa distribuidora de mobiliario de oficina con años de experiencia en el sector. Sin embargo, esta empresa, pasó por una serie de cambios y gracias a ellos vi la posibilidad de crear una nueva marca.

Con Ivory encontré la oportunidad de poder fusionar la distribución de mobiliario con la creación de espacios, en definitiva, abrir una nuevalínea de negocio que nos permitiera crecer y ganar mayor notoriedad, en estos diez años hemos aumentado nuestro potencial y no solo hacemos diseño, sino que además ofrecemos servicio de consultoría, construcción y facilities services.

En términos de diseño e innovación, ¿qué caracteriza el enfoque de Ivory Arquitectura frente a otras firmas?

Para Ivory, el enfoque principal son las personas, la frase que nos idéntica como marca habla justo de esto. “Creating places to be”, buscamos crear espacios donde ser.

Si algo nos caracteriza como empresa, es buscar siempre el beneficio de las personas y por ello diseñamos para ellas. Creamos entornos que aporten confort y optimicen los lugares, además siempre buscamos darle un plus de rentabilidad al empresario y hacer los espacios de trabajo atractivos para el empleado.

Buscamos ofrecer soluciones armoniosas y de calidad con diseños personalizados a cada proyecto, entiendo y estudiando sus necesidades.

El diseño de oficinas ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. ¿Qué tendencias observa en este ámbito y cómo las incorpora Ivory Arquitectura en sus proyectos?

Desde Ivory, tenemos una tendencia muy marcada, y un sello muy personal desde el principio, ponemos en valor el trabajo de nuestro equipo.

Somos fieles a nuestra forma de trabajar y crear fidelidad para con nuestros clientes. Buscamos reflejar nuestro carácter propio e impregnar en cada espacio que diseñamos.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado como empresa en su crecimiento y cómo lo han superado?

El mayor reto al que me he enfrentado desde que comencé ha sido sin duda conseguir tener una plantilla consolidada, que sea reflejo del buen momento que estamos viviendo como empresa.

Madrid es una ciudad vibrante y en constante cambio. ¿Cómo influye este entorno en los proyectos que desarrolláis?

Como bien dices, Madrid es una ciudad que está en constante cambio, hay muchísimas empresas dentro de nuestro sector y esto se traduce en una alta competencia y nivel de estrés laboral (entendiendo estrés como algo positivo), muy elevado.

Por esto, como empresa nos tenemos que adaptar a cada cliente y su necesidad, encontrando la manera de estar alineados a ellos y una vez más reflejar así nuestro core.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en los diseños de Ivory Arquitectura y cómo se refleja en los proyectos de oficinas?

En Ivory, estamos muy comprometidos con la sostenibilidad a la hora de encarar cada proyecto. Es tal el compromiso, que creamos un sello propio, Ivory Wellness (un certificado de sostenibilidad) basado en 10 principios con los que estamos completamente convencidos y que reflejan el compromiso que tenemos con la salud de las personas. Todo ello, va también alineado con los proveedores que trabajamos y con nuestra forma de construir.

Como CEO, ¿Qué importancia le da a la formación y al desarrollo del equipo de profesionales que integran Ivory Arquitectura?

La formación es algo imprescindible a la cual le doy importancia máxima, yo me he estado formando siempre y hoy sigo haciéndolo porque considero que uno nunca llegar a saber y conocer todo.

Me gusta que mi equipo también lo haga y es por esta misma razón que desde Ivory tenemos una política de formaciones anuales para estar en constante aprendizaje.

¿Podría compartir un proyecto reciente que destaque por su innovación y diseño, y qué le hace especial?

Si tuviera que destacar un proyecto reciente sería sin duda, Vincci Hoteles, una empresa multinacional referente en el sector hotelero. Hemos tenido la suerte y la fortuna de poder realizar este proyecto, desde el diseño hasta la implantación y obra de sus nuevas oficinas. Personalmente hemos quedado muy contentos con el resultado, un éxito en el que hemos podido reflejar todo nuestro bagaje.

En un sector competitivo como la arquitectura, ¿Qué estrategias utiliza Ivory Arquitectura para seguir creciendo y diferenciándose?

Como te he comentado anteriormente, nuestra estrategia es el tesón y la claridad con la que tratamos a nuestros clientes. Conversamos con ellos con total transparencia durante todas las fases de la relación, desde el primer contacto hasta la entrega del proyecto.

Cogemos todos los proyectos con mucha ilusión y trabajo, haciéndolos a medida para cada uno de nuestros clientes, así hacemos que se sientan únicos y esa es nuestra mejor estrategia para crecer y diferenciarnos de la competencia

¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a quienes buscan rediseñar sus espacios de trabajo o iniciar un proyecto arquitectónico con Ivory Arquitectura?

“Creating places to be” es nuestra definición y nuestra forma de entender el trabajo, nosotros hacemos espacios con alma en los que ser y no solo trabajar.

La trayectoria de Ivory Arquitectura refleja cómo la combinación de visión, innovación y talento puede impulsar un emprendimiento hacia el éxito. Bajo el liderazgo de Sergio Jiménez, la firma ha consolidado su posición como un referente en el diseño arquitectónico en Madrid, demostrando que es posible combinar creatividad y funcionalidad para transformar espacios en experiencias únicas.