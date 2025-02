Incentivos de empresa con Globos Aerostáticos

Nada mejor para motivar al personal, fomentar un ambiente de trabajo positivo y subir la moral del equipo que compartir una experiencia llena de emociones. Un viaje en globo, unido al team building, será la herramienta perfecta además para descubrir los roles de cada trabajador.

En la barquilla del globo, incluso antes del despegue, ya se establece un ambiente de compañerismo, donde las risas y las emociones son los protagonistas. Si completos desconocidos forman rápidamente un vínculo, ¿qué conseguirá un grupo de compañeros de trabajo?

Viajar en globo es sin duda una experiencia que permanecerá para siempre en nuestra memoria. Disfrutar de ella con un grupo de compañeros hará que sea aún más satisfactoria. Si se trata de un incentivo de empresa habrá otros globos en el aire, haciendo de esta aventura algo aún más intenso y emocionante.

¿Es seguro?, ¿todos pueden volar?:

Los globos son aeronaves matriculadas, operadas por una empresa de trabajos aéreos declarada y por un piloto titulado. Todos los protocolos y revisiones continuas hacen de cada vuelo una actividad extraordinariamente segura.

Todos pueden volar en globo ya que no es necesaria ninguna habilidad especial. Incluso las personas con vértigo podrán disfrutar plenamente del vuelo. No se trata de una vivencia de adrenalina si no de un viaje tranquilo y relajante.

Así transcurre la experiencia:

Esta será la primera experiencia del día, para aprovechar el momento de vientos más suaves. El vuelo es entretenido y variado, disfrutando, , con las primeras luces del día, de unas vistas espectaculares de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Tras el vuelo se incluye una ceremonia tradicional brindando con vino espumoso como hicieron los pioneros de la aerostación hace 240 años. Siempre en las nubes también incluye otros detalles para hacer de esta experiencia un momento único.

Beneficios para la empresa y team building Con los nervios por una actividad nueva y las emociones a flor de piel, saldrá a relucir el carácter real de cada trabajador, su comportamiento y su relación con los demás. Los vínculos que se crean al compartir esas sensaciones serán fuertes y duraderos. Ofrece también un nexo común para afrontar juntos proyectos futuros.

Con la posibilidad de incluir además actividades de team building se generan interacciones de colaboración y de sana competencia, se forman equipos naturales que funcionan bien juntos y se descubren fortalezas y debilidades. Con todo ello se obtiene valiosa información del grupo, a la vez que todos se divierten y adquieren confianza como equipo.

Cómo personalizar la experiencia Desde decorar las cestas o los propios globos, menús especiales, viajar acompañados de un guía turístico, vídeos profesionales como recuerdo… Solo hay que soñar a lo grande para que el equipo de Siempre en las nubes haga realidad su proyecto. Con más de 15 años de experiencia en el sector y el único propósito de ofrecer una aventura segura e inolvidable para sus clientes, esta empresa llevará su viaje de incentivos, literalmente, a o más alto.