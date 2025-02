Esa presidenta, y el presidente aquel

Hay dichos, o proverbios, que casi son principios. Pienso que se podría decir, que son tendencias:

1.“Donde fueres, haz lo que vieres”. Es necesario y conveniente adaptarse. La imitación no es solo una buena opción, es una predisposición (...).

2.“Donde manda patrón, no manda marinero”. Sin eso, el caos.

Al final, gracias al primer principio, vivimos en sociedades más o menos cohesionadas. Y gracias al segundo principio vivimos en sociedades más o menos ordenadas.

En algunas empresas, se selecciona a los trabajadores teniendo en cuenta lo anterior: ¿Tiende a imitar los gestos de los demás”... ¿Acepta que haya jerarquías?

Una curiosidad: hay niños que te imitan si mueves la nariz o sacas la lengua. Y niños que no lo hacen.

Todo eso me lleva a pensar en Ayuso: ella no hace lo que hacen sus homólogos. Ella no hace siempre lo que manda el patrón. Me lleva a pensar en esas personas que desarreglan las organizaciones. Y En esos cajones que no encajan.

Y en menor medida, me lleva a pensar, en Errejón, que rompió con su partido. Y en los miembros del PP o del PSOE que han desafiado la línea de su partido en temas puntuales (...). Como ejemplo, tenemos a Page.